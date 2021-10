Per sabato 23 ottobre, ancora nuvole

Possibili piogge e temporali nelle zone centro orientali e meridionali dell’isola

Temperature ancora in ascesa con punte di 28 gradi

Per sabato 23 ottobre ancora nuvole e valori stabili

Tornano le nuvole in Sicilia. E le temperature salgono. Questi i dati salienti per quanto concerne le previsioni meteo per venerdì 22 ottobre.

In mattinata nuvole dense nei settori centro meridionali dell’isola mentre nel resto della regione qualche velatura e sole. Situazione simile nel pomeriggio con possibili piogge e temporali nel

Catanese, Nisseno, Ragusano, Siracusano. Di sera il fronte nuvoloso avanzerà e le precipitazioni potrebbero interessare anche la zona dell’Ennese.

Mari da quasi calmi a mossi. Venti moderati.

Temperature in ulteriore aumento

Le temperature segneranno un ulteriore aumento con valori decisamente più alti rispetto alla media del periodo. Andranno dai 18 ai 28 gradi. Previsti 24 gradi ad Agrigento, 21 a Caltanissetta, 25 a Catania, 18 ad Enna, 22 a Messina, 28 a Palermo, 21 a Ragusa, 24 a Siracusa, a Trapani a 26.

Nel resto d’Italia

Al nord: giornata caratterizzata dagli ultimi acquazzoni sul Friuli Venezia Giulia, per il resto il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature massime tra 14 e 20 gradi.

Centro: fin dalle prime ore giorno avremo condizioni di tempo piuttosto perturbato con rovesci o temporali a carattere sparso su Lazio, Toscana, Umbria, Marche. Bel tempo in Sardegna.

Nel resto del sud il tempo è destinato a peggiorare su alcuni settori. Piogge e temporali potranno bagnare nel corso del giorno la Campania. Più soleggiato altrove.

Per sabato 23 ottobre, ancora nuvole

Continua anche per sabato 23 ottobre il perdurare del fronte nuvoloso che interessa tutta l’isola. Possibili piogge nel pomeriggio nel Catanese. Precipitazioni possibili in serata nel Messinese.

Mari da poco mossi a mossi. Venti moderati.

Temperature stabili, massime previste tra 18 e 26 gradi.

Nel nord Italia la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni.

Nelle regioni centrali la giornata sarà contraddistinta da precipitazioni sulle regioni adriatiche, sul Lazio centro-meridionale e sulla Sardegna centro-orientale. Nubi sparse sul resto delle regioni.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà dapprima con un tempo asciutto e spesso soleggiato, poi inizierà a piovere in Basilicata, Calabria e Puglia meridionale. Temperature massime tra 20 e 24 gradi.