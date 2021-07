Temperature sempre più vicine ai 40 gradi

Ondate di calore ed afa in Sicilia per il 28 e 29 luglio con bollino arancione a Palermo e Catania

Temperature vicine ai 40 gradi nel Nisseno, 37 nel Ragusano

Richi incendi massimo nel Nisseno e nell’Ennese

Ancora ondate di calore, afa, e temperature in aumento sempre più vicine ai 40 gradi. Le previsioni meteo per le giornate del 28 e del 29 luglio in Sicilia parlano di giornate da bollino arancione a Palermo e di rischi incendi massimo in due province. La giornata del 28 luglio si presenta soleggiata con venti deboli e moderati. Mari calmi e quasi calmi ovunque.

Bollino arancione a Palermo, giallo a Catania e Messina

Palermo, come detto, sarà investita da ondate di calore di livello 2 e quindi con un’allerta arancione: previsti 36 gradi di temperatura massima percepita. Bollino giallo a Catania ed a Messina dove rispettivamente sono previsti rispettivamente 37 e 36 gradi. Lo si legge nel bollettino 156 della protezione civile regionale.

Caldissimo nel resto dell’isola

Giornata caldissima nel resto dell’isola. Nel Nisseno sono previste temperature vicinissime ai 40 gradi. Nel Ragusano sono previsti 37 gradi, 36 nel Siracusano e nell’Agrigentino. Ben oltre i 30 gradi ovunque.

Rischio incendi massimo nel Nisseno e nell’Ennese

Il rischio incendi è elevato in due province della Sicilia: nel Nisseno e nell’Ennese dove l’allerta è massima (livello rosso). Nelle altre sette province troviamo un livello di pre-allerta medio (arancione).

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da un’atmosfera più instabile sui settori alpini, con possibili sconfinamenti fin verso le zone pianeggianti. Clima via via più caldo.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Temperature massime tra 32 e 35 gradi.

Nel resto del sud clima rovente e cielo che si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Le temperature massime potranno superare i 40°C in Puglia e in Calabria.

Per giovedì 29 luglio, allerta arancione a Palermo e Catania

Dal punto di vista meteo, la giornata del 29 luglio sarà contraddistinta dal sole che splenderà ovunque, venti deboli e moderati, mari calmi e quasi calmi, mentre in serata nel Trapanese, i mari saranno leggermente mossi.

Allerta arancione a Palermo e Catania. Le ondate di calore, infatti, non si attenueranno. Tutt’altro. Nel capoluogo della regione sono previsti 37 gradi, in quello etneo 38. Bollino giallo a Messina dove saranno previsti ancora 36 gradi.

Temperature sempre vicine ai 40 gradi

Nel resto dell’isola ci sarà un ulteriore e graduale aumento delle temperature che lambiranno i 40 gradi. Trentanove gradi nel Nisseno, 38 nel Ragusano e nell’Agrigentino, 36 nel Siracusano e nell’Ennese mentre nelle restanti località si supereranno i 34 gradi.

Al nord Italia, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Attesi isolati temporali pomeridiani sui confini alpini. Al centro, il sole non avrà alcun problema a splendere in cielo sereno. Farà molto caldo, le temperature massime toccheranno punte di 35°C a Roma e Firenze, sopra i 40°C in Sardegna.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà ancora una volta con il sole che splenderà in un cielo che si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Clima molto caldo, a tratti rovente.