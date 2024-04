Alta pressione protagonista

Sole con velature, caldo in aumento con punte oltre i 30 gradi per il giorno di Pasquetta dai contorni a tratti quasi estivi. Così le previsioni Meteo in Sicilia per la giornata di lunedì 1 aprile.

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all’alba.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, sull’Appennino e zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da mosso a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature oltre i 30 gradi

Aumentano le temperature con punte oltre i 30 gradi. Massime previste tra i 23 ed i 31 gradi. Previsti 26 gradi ad Agrigento, 26 a Caltanissetta, 29 a Catania, 25 ad Enna, 23 a Messina, 27 a Palermo, 30 a Ragusa, 31 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Un ammasso nuvoloso perturbato transita sulle nostre regioni destabilizzando l’atmosfera pertanto la giornata trascorrerà con una maggior probabilità di precipitazioni al mattino, soprattutto sul Triveneto, poi i fenomeni, pur sempre possibili, si alterneranno ad ampie schiarite soleggiate, soprattutto al Nordovest e in Emilia Romagna. Neve sulle Alpi mediamente sopra i 1350 metri.

Centro e Sardegna. Una perturbazione interessa le nostre regioni di conseguenza sin dal mattino ci saranno piogge in Toscana, poi, nel corso del giorno, le precipitazioni si estenderanno a gran parte delle regioni peninsulari, meno diffuse e più discontinue sulla fascia adriatica e in genere lungo le coste. Temperature in diminuzione in Toscana, stazionarie altrove. Venti meridionali.

Sud e Sicilia. La pressione tende a diminuire un po’ sulle nostre regioni, ma nonostante ciò le condizioni del tempo saranno buone, infatti il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso e soltanto verso sera potranno arrivare dei piovaschi sulla Campania. Le temperature sono previste in ulteriore lieve aumento con clima molto gradevole e valori massimi diurni superiori ai 23°C su molte città.

Martedì 2 aprile

Alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi. Su litorale tirrenico, litorale ionico, sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. Pressione che torna ad aumentare. Mattinata con qualche pioggia residua tra Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia; altrove, cielo sereno o al più poco nuvoloso. Nel corso delle ore pomeridiane, tempo maggiormente stabile un po’ ovunque tranne che sul Friuli, dove potranno verificarsi ancora delle deboli precipitazioni. Venti sostenuti dai quadranti meridionali.

Centro e Sardegna. Torna ad espandersi sull’Italia un campo di alta pressione. Di conseguenza il tempo sulle regioni centrali risulterà decisamente stabile e soleggiato per tutto il giorno; anche sulla Sardegna, cielo sereno o al più poco nuvoloso. Venti dai quadranti meridionali, mari mossi. Temperature che torneranno ad aumentare lievemente, ben superiori alle medie stagionali.

Sud e Sicilia. L’anticiclone africano torna a imporsi con sempre maggiore decisione. La mattinata trascorrerà con un cielo spesso coperto sulla Calabria e sul Nord della Sicilia, mentre altrove ci saranno maggiori schiarite. Nel corso del pomeriggio, cielo poco nuvoloso dappertutto, in un contesto termico sempre molto mite per il periodo. Venti dai quadranti settentrionali, localmente di forte intensità.