Tiene l’alta pressione ancora per tutta la giornata di lunedì 14 San Valentino ma le previsioni del tempo confermano che da martedì 15 inizierà una nuova fase di perturbazione che porterà progressive precipitazioni locali. Mercoledì condizioni di forte instabilità con piogge locali a tratti e temperature nella media di febbraio

LUNEDI’ 14 FEBBRAIO

Nord: Giornata con tempo in peggioramento al Nordovest con piogge e nevicate a bassa quota. Rovesci sul Friuli Venezia Giulia, piovaschi in Veneto, asciutto in Emilia Romagna.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo via via più coperto o molto nuvoloso su Toscana, Umbria e Lazio, anche con piogge, più moderate in Toscana. Nubi irregolari altrove.

Sud: La pressione è ancora piuttosto stabile. La giornata trascorrerà con un tempo in prevalenza asciutto, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni.

MARTEDI’ 15 FEBBRAIO

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un deciso miglioramento del tempo al Nordovest e da piogge al Nordest dove migliorerà in serata e nottata. Temperature massime tra 5 e 10 gradi.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile con precipitazioni possibili su gran parte delle regioni peninsulari. Più soleggiato in Sardegna. Neve a 1200m.

Sud: La giornata trascorrerà con l’arrivo di precipitazioni via via più diffuse in Campania. Peggiora anche sulla Sicilia occidentale. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

MERCOLEDI’ 16 FEBBRAIO

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso, locali banchi di nebbia mattutini in Piemonte e deboli nevicate lungo i confini alpini. Temperature in aumento.

Centro: La giornata sarà contraddistinta dalla possibilità di foschie o nebbie mattutine sulle valli, cielo con nubi sparse sulle Adriatiche e cielo poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Sud: La giornata trascorrerà con condizioni di spiccata instabilità su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia settentrionale. Sul resto dei settori e regioni tempo più soleggiato.