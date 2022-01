Per lunedì 24 gennaio, piogge sparse e condizioni variabili

Aria fredda artica in azione sulle regioni meridionali. Per la giornata di domenica 23 gennaio, rovesci intermittenti lungo il versante tirrenico della Sicilia. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Ionio molto mosso; Basso Tirreno mosso.

Temperature fredde

Minime più fredde, massime in discesa nell’isola. Ad Enna la minima è di -1, a Catania e Caltanissetta supera di poco lo zero. Valori massimi previsti tra i 6 ed i 13 gradi. Previsti 13 gradi ad Agrigento, 10 a Caltanissetta, 13 a Catania, 6 ad Enna, 11 a Messina, 12 a Palermo, 10 a Ragusa, 12 a Siracusa, 13 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con locali foschie sulla Pianura Padana, nubi sparse sulle coste adriatiche e cielo sereno sul resto delle regioni. Temperature in generale aumento.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da nubi irregolari soltanto lungo i settori costieri della Toscana; altrove invece, cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Venti settentrionali.

Nel resto del sud: La giornata sarà contraddistinta da un cielo sereno o al più poco nuvoloso su gran parte dei settori; piovaschi sulla Puglia. Temperature stazionarie; venti settentrionali.

Per lunedì 24 gennaio, piogge sparse e condizioni variabili

Nubi in Sicilia per lunedì 24 gennaio. Permangono piogge sparse ovunque. Rovesci che potrebbero intensificarsi nelle ore pomeridiane e affievolirsi di sera. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Ionio da agitato a molto mosso; Basso Tirreno mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata dalla possibilità di nebbie sulla Pianura Padana e da un cielo sereno o al più poco nuvoloso sul resto delle regioni. Venti da direzioni variabili.

Centro: Lo scenario meteo risulterà così spesso instabile tra Abruzzo e Molise, con precipitazioni a carattere sparso, nevose fino a quote di collina. Mari molto mossi; temperature in calo.

Resto del sud: La giornata trascorrerà; cielo spesso coperto sulla Basilicata. Altrove, bel tempo prevalente con tanto sole.