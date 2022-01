Per venerdì 21 gennaio, attesi rovesci

Ancora clima asciutto in Sicilia per la giornata di giovedì 20 gennaio nonostante le nubi siano in aumento. Le previsioni meteo indicano anche venti deboli meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Mare poco mosso.

Temperature sempre nella media

Le temperature rimangono stazionarie con le minime un po’ più fredde e massime in linea con quelle registrate nei giorni scorsi. Valori massimi previsti tra i 7 ed i 15 gradi. Previsti 12 gradi ad Agrigento, 10 a Caltanissetta, 15 a Catania, 7 ad Enna, 14 a Messina, 15 a Palermo, 10 a Ragusa, 14 a Siracusa, 14 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo più coperto in Liguria e sul Veneto, con nubi sparse sul resto della pianura e sereno sulle Alpi. Temperature massime comprese tra 4 e 10 gradi.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da nubi e piovaschi su Toscana, Umbria e alto Lazio, sul resto delle regioni cielo irregolarmente nuvoloso, ma senza precipitazioni. Venti occidentali.

Resto del sud: La giornata sarà caratterizzata da nubi irregolari su Campaniae Calabria, qui con qualche piovasco. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà in prevalenza sereno.

Per venerdì 21 gennaio, attesi rovesci

Venti freddi dai Balcani raggiungono le nostre regioni al seguito di una perturbazione che porterà piogge e rovesci dalla Campania verso Calabria e Sicilia settentrionale. Temperature in diminuzione. Venti in rinforzo e rotazione a Grecale e Tramontana.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da possibili nebbie o foschie sulle zone pianeggianti, ma il cielo si presenterà sereno o tutt’al più poco nuvoloso su tutte le regioni.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un peggioramento del tempo sulle regioni adriatiche con precipitazioni sparse, nevose a quote collinari. Tempo asciutto altrove, ma con molte nubi.

Resto del sud: La giornata trascorrerà con l’aumento della nuvolosità su tutti i settori e con precipitazioni sparse, soprattutto su Campania, Calabria interna, deboli su Gargano e potentino.