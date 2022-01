Per mercoledì 19 gennaio, qualche nube in più

Nuvolosità sui versanti tirrenici siciliani, senza precipitazioni. Sole altrove. Queste in sintesi le previsioni meteo nell’isola per la giornata di martedì 18 gennaio. Domani, quindi, dovrebbe resistere la tregua dalle piogge.

Previsti venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Per quanto riguarda i mari, Ionio molto mosso; Basso Tirreno mosso.

Temperature stazionarie

Per domani, rimangono stabili le temperature in Sicilia. Stazionari i valori massimi compresi tra 10 e 15 gradi. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 15 a Catania, 10 ad Enna, 14 a Messina, 14 a Palermo, 12 a Ragusa, 14 a Siracusa, 14 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con locali nebbie sulla Pianura Padana, nubi sparse sulle coste adriatiche e cielo sereno sul resto delle regioni. Temperature massime comprese tra 5 e 12 gradi.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da nubi irregolari soltanto su Molise e Sardegna meridionale. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà in prevalenza sereno. Temperature stabili.

Resto del sud: la giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso o anche coperto sulle coste tirreniche siciliane e sugli Appennini. Sul resto delle regioni sole prevalente.

Per mercoledì 19 gennaio, qualche nube in più

Per mercoledì 19 gennaio, qualche nube in Sicilia ma ancora senza piogge. Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Ionio da molto mosso a mosso; Basso Tirreno da mosso a poco mosso.

Nord: La giornata sarà contraddistinta dalla possibilità di foschie o nebbie sulle zone pianeggianti, ma sopra di esse il cielo si presenterà sereno o con nubi sparse sulle coste adriatiche.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso in Sardegna, sul basso Lazio e sul grossetano, più sereno sul resto delle regioni. Temperature massime tra 8 e 13°.

Resto del sud, la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni salvo più nubi sulla Sicilia. Venti variabili.