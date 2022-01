Per sabato 15 gennaio clima rimane stabile e massime in risalita

Tempo stabile in Sicilia per la giornata di venerdì 14 gennaio grazie alla rimonta dell’alta pressione. Occasionali annuvolamenti saranno possibili in prossimità dei comprensori montuosi, senza piogge.

Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari: molto mosso lo Ionio a largo, mosso il Canale di Sicilia, da mosso a poco mosso il basso Tirreno.

Temperature stazionarie

Rimangono stazionarie le temperature massime. Valori compresi tra i 7 ed i 13 gradi, in linea con il periodo. Fredde le minime con temperatura di -1 ad Enna, 3 gradi a ragusa. Previsti 12 gradi ad Agrigento, 10 a Caltanissetta, 12 a Catania, 7 ad Enna, 12 a Messina, 13 a Palermo, 10 a Ragusa, 12 a Siracusa, 13 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, da rare foschie mattutine lungo il corso del Po e da un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti nordorientali.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo sereno o al più poco nuvoloso da mattino a sera su tutte le regioni peninsulari. Anche sulla Sardegna il tempo risulterà stabile.

Resto del sud, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Qualche nube solo su Lucania e Puglia.

Per sabato 15 gennaio clima rimane stabile e massime in risalita

In Sicilia permangono condizioni di stabilità atmosferica anche per la giornata di sabato 15 gennaio. L’alta pressione, in graduale rinforzo sul Mediterraneo centro-occidentale, favorirà la formazione di foschie dense o locali banchi di nebbia nelle valli interne e sulle pianure campane nottetempo.

Sole prevalente altrove, salvo locali addensamenti nuvolosi su Palermitano e Messinese. Temperature in generale rialzo nei valori massimi; minime in calo nell’isola. Venti deboli o moderati, prevalentemente disposti dai quadranti nordorientali. Mari: poco mosso il Tirreno, mosso il Canale di Sicilia, fino a molto mosso lo Ionio a largo.

Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in aumento.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso sulla Sardegna nordoccidentale e prevalentemente sereno sul resto delle regioni. Temperature massime tra 11 e 14°C.

Resto del sud: La giornata trascorrerà con un cielo più nuvoloso o localmente coperto in Calabria meridionale, altrove si presenterà sereno o poco nuvoloso.