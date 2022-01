Per venerdì 14 gennaio, migliora ovunque

Fredde e umide correnti nordorientali alimentano condizioni di spiccata variabilità in Sicilia per la giornata di giovedì 13 gennaio. Le condizioni meteo nell’isola prevedono ancora una frequente alternanza tra schiarite e annuvolamenti a tratti compatti e residui piovaschi sulle province di Trapani e Palermo e sull’area iblea.

Venti moderati o tesi di Grecale con raffiche superiori ai 40-60 km/h. Mari: mossi il Tirreno e il Canale di Sicilia, molto mosso lo Ionio.

Temperature in diminuzione

Scendono le temperature, sia minime che massime. Valori massimi previsti tra i 5 ed i 13 gradi. Previti 13 gradi ad Agrigento, 9 a Caltanissetta, 12 a Catania, 5 ad Enna, 13 a Messina, 13 a Palermo, 7 a Ragusa, 12 a Siracusa, 13 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso. Attese locali nebbie tra alessandrino e pavese/milanese.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da una un cielo con nubi irregolari sui rilievi abruzzesi e sulla Sardegna meridionale, sarà sereno sul resto delle regioni. Temperature stazionarie.

Resto del sud: La giornata trascorrerà con un cielo spesso molto nuvoloso sugli Appennini. Altrove, cielo sereno o poco nuvoloso.

Per venerdì 14 gennaio, migliora ovunque

Per la giornata di venerdì 14 gennaio tempo stabile in Campania, Calabria e Sicilia grazie alla rimonta dell’alta pressione. Occasionali annuvolamenti saranno possibili in prossimità dei comprensori montuosi, senza piogge. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari: molto mosso lo Ionio a largo, mosso il Canale di Sicilia, da mosso a poco mosso il basso Tirreno.

Nord: La giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, da rare foschie mattutine lungo il corso del Po e da un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti nordorientali.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo sereno o al più poco nuvoloso da mattino a sera su tutte le regioni peninsulari. Anche sulla Sardegna il tempo risulterà stabile.

Resto del sud: La giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Qualche nube solo su Lucania e Puglia.