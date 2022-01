Il Meteo in Sicilia, piogge sparse e temperature in calo – LE PREVISIONI

Redazione di

12/01/2022

Nel corso della giornata di mercoledì 12 gennaio una goccia fredda contenente aria artica-continentale tenderà a sbucare sull’alto Adriatico, questo tramite il flusso nord-orientale affermatosi in quota. Piogge sparse e possibili temporali Tale piccola goccia trasporterà con sé valori gelidi in quota tenderà ad attivare un umido flusso sud-occidentale in Sicilia, riportando un nuovo peggioramento dal pomeriggio sui settori centro-orientali e sul settore tirrenico centro-occidentale, in spostamento dalla serata sulle province centro-occidentali. Possibili fenomeni persistenti, anche temporaleschi, tra basso Agrigentino e Nisseno a causa di una convergenza delle correnti sui bassi strati. Lo si legge da WeatherSicily.it. Moderati venti di Grecale sul medio-basso Ionio, moderati di Maestrale sui bacini occidentali. Mari: molto mossi i bacini occidentali e il basso Ionio, mossi i restanti bacini. Quota neve prossima i 1.300 m circa, in calo fin i 1.100 m circa sul settore occidentale. Temperature in lieve calo Scendono leggermente le temperature. Valori massimi compresi tra i 7 ed i 15 gradi. Previsti 13 gradi ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 14 a Catania, 7 ad Enna, 13 a Messina, 13 a Palermo, 10 a Ragusa, 13 a Siracusa, 12 a Trapani. Allerta gialla nel Palermitano e Messinese Un nuovo avviso della protezione civile regionale, il 22011, conferma anche per la giornata di domani l’allerta gialla nel Palermitano e nel Messinese. Il bollettino odierno è valido dalle 16 alla mezzanotte di mercoledì 12 gennaio. Temporali attesi ovunque Nel corso della giornata di mercoledì una goccia fredda contenente aria artica-continentale tenderà a sbucare sull’alto Adriatico, questo tramite il flusso nord-orientale affermatosi in quota. Tale piccola goccia trasporterà con se valori gelidi in quota, lambendo principalmente le regioni centrali e la Sardegna, infine anche la Tunisia, ove farà approdo entro la notte di giovedì. Nel resto d’Italia Nord: La giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, da locali foschie mattutine lungo il corso del Po e da un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti nordorientali. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo a tratti coperto sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna orientale con precipitazioni sparse, nevose a quote collinari. Bel tempo altrove. Nel resto del sud: La giornata trascorrerà con un cielo in gran parte coperto o molto nuvoloso sugli Appennini. Più sole altrove. Per giovedì 13 gennaio, ancora variabilità in Sicilia Fredde e umide correnti nordorientali alimentano condizioni di spiccata variabilità in Sicilia, ancora alle prese con una frequente alternanza tra schiarite e annuvolamenti a tratti compatti e residui piovaschi sulle province di Trapani, Palermo e Messina. Temperature in diminuzione. Venti moderati o tesi di Grecale con raffiche superiori ai 40-60 chilometri orari. Mari: mossi il Tirreno e il Canale di Sicilia, molto mosso lo Ionio. Nord: La giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso. Attese locali nebbie tra alessandrino e pavese/milanese. Centro: La giornata sarà contraddistinta da una un cielo con nubi irregolari sui rilievi abruzzesi e sulla Sardegna meridionale, sarà sereno sul resto delle regioni. Temperature stazionarie. Resto del sud giornata con un cielo spesso molto nuvoloso sugli Appennini. Altrove, cielo sereno o poco nuvoloso.

