Permangono condizioni meteo avverse

Continuano le condizioni di maltempo in Sicilia. Un nuovo avviso della protezione civile regionale, il 22011, conferma anche per la giornata di domani l’allerta gialla nel Palermitano e nel Messinese. Il bollettino odierno è valido dalle 16 alla mezzanotte di mercoledì 12 gennaio.

Temporali attesi ovunque

Nel corso della giornata di mercoledì una goccia fredda contenente aria artica-continentale tenderà a sbucare sull’alto Adriatico, questo tramite il flusso nord-orientale affermatosi in quota. Tale piccola goccia trasporterà con se valori gelidi in quota, lambendo principalmente le regioni centrali e la Sardegna, infine anche la Tunisia, ove farà approdo entro la notte di giovedì.

Tale movimento della piccola e gelida perturbazione tenderà ad attivare un umido flusso sud-occidentale in Sicilia, riportando un nuovo peggioramento dal pomeriggio sui settori centro-orientali e sul settore tirrenico centro-occidentale, in spostamento dalla serata sulle province centro-occidentali. Possibili fenomeni persistenti, anche temporaleschi, tra basso Agrigentino e Nisseno a causa di una convergenza delle correnti sui bassi strati.

Ancora condizioni meteo avverse

Rimangono condizioni meteo avverse per l’isola. L’avviso indica: “Si prevede il persistere di nevicate a quote superiori 1000 m, sulle aree centro-settentrionali, con apporti al suolo generalmente moderati, venti da forti a burrasca inizialmente a componente occidentale, in successiva rotazione dai quadranti settentrionali in ulteriore rinforzo fino a burrasca forte. Forti mareggiate lungo le coste esposte”.

Nondimeno, le precipitazioni vengono indicate come “isolate, tendenti a sparse nella seconda parte della giornata con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale, su tutte le zone, con quantitativi cumulati deboli”.

Mari Agitati lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale; molto mosso il Tirreno centromeridionale.

Ieri è esondato il Papireto a Palermo

Ieri, sull’area del Papireto, nella sede stradale di via Matteo Bonello è stata nuovamente interessata da allagamenti. Una bretella, chiusa dall’11 dicembre, che collega l’area della Cattedrale con il mercato delle Pulci.

In seguito alle pioggia caduta nelle ultime ore, il torrente sotterraneo che scorre al di sotto della strada è nuovamente esondato. Ciò ha provocato la fuoriuscita d’acqua dalle fognature e dalle caditoie presenti sul ciglio della strada. Strutture che dovrebbero servire proprio a drenare le acque meteoriche.