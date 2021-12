Cielo coperto ad inizio settimana e nuvolosità diffusa con piogge a tratti nella giornata di lunedì, piogge più intense nella Sicilia nord orientale nella giornata di martedì e possibilità di pioggia anche nel resto dell’isola ma da mercoledì torna il sereno con temperature in linea con le medie stagionali

LUNEDI’ 27 DICEMBRE

Nord: Dapprima nebbie diffuse in pianura, poi piogge su Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e basso Veneto. La neve cadrà sui settori alpini occidentali oltre i 1000 metri.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo coperto e da piogge forti in Toscana e Umbria e Sardegna, deboli su Lazio e Marche, assenti altrove. Temperature massime tra 10 e 16 gradi.

Sud: La giornata trascorrerà con l’arrivo di piogge e locali temporali dapprima in Campania, poi attenuate su Basilicata e Puglia e moderate in Calabria. Nubi sparse in Sicilia.

MARTEDI’ 28 DICEMBRE

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà prevalentemente coperto sulle zone pianeggianti, localmente nebbioso sulle valli alpine e irregolarmente nuvoloso altrove.

Centro: La giornata trascorrerà con un tempo asciutto, ma il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso o a tratti anche coperto su gran parte delle regioni. I venti soffieranno di Maestrale.

Sud: La giornata sarà caratterizzata da un tempo compromesso da precipitazioni diffuse su Calabria, Puglia meridionale e Sicilia nordorientale, meno probabili o più deboli altrove.

MERCOLEDI’ 29 DICEMBRE

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo spesso molto nuvoloso o anche coperto in Liguria e sul Triveneto pianeggiante. Maltempo sui confini alpini con neve a quote alte.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo più coperto in Toscana, parzialmente nuvoloso sulle regioni adriatiche e più soleggiato altrove. Temperature massime comprese tra 9 e 18°C.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime tra 9 e 16 gradi.