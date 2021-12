Per giovedì 9 dicembre, tornano le piogge

Temporaneo miglioramento delle condizioni meteo tra Sicilia e Calabria con ampi spazi soleggiati inframezzati da sterile nuvolosità di passaggio. Per mercoledì 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, in sostanza, cielo sereno o poco nuvoloso quasi ovunque. Qualche annuvolamento di maggiore entità nelle ore serali.

Venti moderati in rotazione dai quadranti sudoccidentali. Mari: Ionio da molto mosso a mosso; basso Tirreno da molto mosso a mosso.

Temperature massime in aumento

Temperature minime in diminuzione con gelate notturne nelle aree vallive; massime in sensibile aumento e prossime ai 20 gradi. Valori massimi compresi tra i 9 ed i 19 gradi. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 17 a Catania, 9 ad Enna, 15 a Messina, 19 a Palermo, 12 a Ragusa, 18 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da nevicate fino in pianura su Piemonte e Lombardia, locali in Liguria dal pomeriggio, piogge su pianure del Nordest. Neve sulle Alpi del Triveneto.

Nelle regioni centrali, la giornata trascorrerà con un peggioramento del tempo su Sardegna, Toscana e Lazio con precipitazioni diffuse, anche temporalesche. Cielo parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni.

Nel resto del sud, la giornata sarà contraddistinta da iniziali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio tenderà a peggiorare sulla Campania con molte nubi e piogge.

Per giovedì 9 dicembre, tornano le piogge

Le condizioni meteo peggiorano in Sicilia per la giornata di giovedì 9 dicembre che si presenta con connotati tipicamente invernali, piogge, temporali e nevicate in montagna mediamente oltre i 1000-1200 metri. Fenomenologia più frequente e abbondante, anche a carattere di breve rovescio o temporale, lungo i versanti tirrenici, più occasionale, blanda e irregolare sul settore ionico.

Piogge già al mattino in gran parte dell’isola, con maggiore intensità nella zona centro nord orientale, tra l’Agrigentino, l’Ennese ed il Messinese. Situazione simile anche nel pomeriggio e di sera con possibili peggioramenti e rovesci temporaleschi nel Palermitano e nel Messinese. Quota neve sotto i mille metri.

Venti moderati o tesi dai quadranti occidentali. Ionio e Basso Tirreno da molto mossi ad agitati.

Nel nord Italia la giornata sarà caratterizzata da un tempo ancora incerto con piogge sulle pianure del Triveneto e nevicate in collina, cielo poco o parzialmente nuvoloso altrove. Venti deboli.

Centro, peggioramento del tempo su Sardegna, Toscana e Lazio con precipitazioni diffuse, anche temporalesche. Piogge bagneranno in seguito anche l’Umbria e i settori adriatici. Neve a 700m.

Nel resto del sud: tempo compromesso da piogge diffuse e locali temporali possibili su gran parte delle regioni, ma forti in Campania e Calabria. Più sole sui settori ionici. Neve a 800-1000m.