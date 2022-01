Per domenica 9 gennaio aumenta la nuvolosità

La giornata di sabato 8 gennaio vede un contesto atmosferico generalmente nuvoloso, con instabilità sparsa tra Palermitano, Messinese e Nord Etneo. Piogge sparse tra Ennese, Catanese, Siracusano e Ragusano. Al pomeriggio fenomeni tendenti a scemare, riuscendo a coinvolgere soltanto il messinese. Migliora in serata. Queste le previsioni meteo.

Venti moderati di Maestrale, forti sul Canale di Sicilia: molto mosso il Tirreno, mosso lo Ionio, agitato il Canale. Quota neve prossima i 1.300-1.400 metri, con moderati accumuli oltre i 1.400 m circa. Lo si legge da WeatherSicily.it

Temperature stazionarie, più invernali

Temperature stazionarie, in lieve calo dal pomeriggio. Massime previste tra i 6 ed i 13 gradi. Previsti 11 gradi ad Agrigento, 9 a Caltanissetta, 12 a Catania, 6 ad Enna, 13 a Messina, 12 a Palermo, 9 a Ragusa, 12 a Siracusa, 12 a Trapani.

Per l’8 gennaio allerta gialla in quattro province

Per la giornata, sabato 8 gennaio, viene indicata l’allerta gialla in quattro province: a Palermo, Catania, Messina e Trapani.

Rischio idraulico in tre province

L’avviso della protezione civile regionale riporta anche un’allerta gialla per rischio idraulico in tre province dell’isola, più specificatamente a Palermo, Catania e Messina.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo a tratti coperto lungo il Po lombardo, emiliano e piemontese, altrove il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni adriatiche e in Sardegna, sereno su Toscana, Umbria e Lazio. Temperature massime tra 4 e 13 gradi.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con un tempo compromesso da precipitazioni su Calabria e Puglia meridionale. Locali nevicate in collina sul potentino. Temperature massime tra 4 e 13°C.

Per domenica 9 gennaio aumenta la nuvolosità

La giornata di domenica 9 gennaio vedrà un veloce aumento della nuvolosità ad iniziare dal settore occidentale, con possibili piogge sparse sul settore occidentale e settentrionale. Al pomeriggio permangono fenomeni sulle zone precedentemente indicate, con possibili sconfinamenti fin verso le zone interne centrali. In serata instabilità sul settore tirrenico, con rovesci e isolati temporali sparsi.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da nevicate diffuse sui confini alpini e zone limitrofe e fino in valle. Attese nebbie in Pianura Padana, e locali fiocchi sui rilievi romagnoli.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un peggioramento dalla Toscana verso il resto delle regioni con precipitazioni via via più diffuse e nevose a quote sempre più basse in serata.

Resto del sud la giornata trascorrerà con un tempo piuttosto stabile fino al pomeriggio, poi peggiorerà su tutte le regioni con precipitazioni via via più intense e nevose a quote collinari.