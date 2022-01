Torna la pioggia sulla Sicilia e su gran parte del Sud. Oggi e domani previste precipitazioni in giro per l’isola e temperatura in forte calo rispetto ai giorni scorsi. Il tempo dovrebbe tornare a migliorare nella giornata di domenica ma le temperature resteranno invernali anche se con poche piogge e meteo tendente alla stabilità

VENERDI’ 07 GENNAIO

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso al Nordovest, locali nebbie in Emilia e lungo il Po, cielo sereno al Nordest. Temperature massime tra 2 e 9 gradi.

Centro: La giornata trascorrerà con un tempo asciutto, ma il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Clima più freddo. Temperature massime comprese tra 5 e 13 gradi.

Sud: La giornata trascorrerà con un tempo compromesso da precipitazioni su gran parte delle regioni, ma non sulla Campania dove ci sarà soltanto un cielo irregolarmente nuvoloso o coperto.

SABATO 08 GENNAIO

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo a tratti coperto lungo il Po lombardo, emiliano e piemontese, altrove il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni adriatiche e in Sardegna, sereno su Toscana,, Umbria e Lazio. Temperature massime tra 4 e 14 gradi.

Sud: La giornata trascorrerà con un tempo compromesso da precipitazioni su Sicilia, Calabria e Puglia meridionale. Locali nevicate in collina sul potentino. Temperature massime tra 3 e 13°C.

DOMENICA 09 GENNAIO

Nord: La giornata sarà caratterizzata da nevicate diffuse sui confini alpini e zone limitrofe e fino in valle. Attese nebbie in Pianura Padana, e locali fiocchi su basso Veneto ed Emilia.

Centro: La giornata inizierà con un cielo sereno o poco nuvoloso, poi, nel pomeriggio, peggiorerà su gran parte delle regioni con precipitazioni, nevose a quote via via più basse in serata.

Sud: La giornata trascorrerà con un tempo piuttosto stabile fino al pomeriggio, poi peggiorerà su tutte le regioni con precipitazioni via via più intense e nevose a quote collinari.