Tornano le nuvole e con esse la possibilità di piogge. Queste le previsioni meteo in Sicilia per giovedì 6 gennaio. La giornata dell’Epifania vedrà un contesto atmosferico generalmente nuvoloso o molto nuvoloso ovunque con possibili piovaschi sparsi al mattino sul settore occidentale. Al pomeriggio incremento dell’instabilità sul settore centro-orientale della regione, con piogge sparse prossime a persistere fino a sera. Maggiormente più asciutto ad ovest.

Venti moderati da ovest/nord ovest sui bacini settentrionali e occidentali, deboli altrove. Mari molto mossi, agitati i bacini occidentali. Quota neve prossima i 1.500-1.600 metri, in calo fin 1.300-1.400 metri entro sera. Lo si legge da WeatherSicily.it

Temperature in netto calo

Temperature in deciso calo ovunque, con valori prossimi a divenire negativi oltre i 1.400 m ad ovest della regione entro sera. Valori massimi compresi tra 9 e 17 gradi. Previsti 13 gradi ad Agrigento, 10 a Caltanissetta, 16 a Catania, 9 ad Enna, 15 a Messina, 16 a Palermo, 12 a Ragusa, 17 a Siracusa, 14 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Irrompono venti più freschi settentrionali. La giornata risulterà ampiamente stabile e soleggiata su tutte le regioni, ma al mattino un po’ instabile al Nordest. Venti settentrionali.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile con precipitazioni a carattere sparso, nevose a quote di collina. Più sole sull’alta Toscana. Venti settentrionali.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con un cielo dapprima irregolarmente nuvoloso, poi anche coperto, ma non sono attese precipitazioni degne di nota. Venti di Ponente. Temperature stabili.

Per il 7 gennaio aumenta l’instabilità

La giornata di venerdì 7 gennaio 2022 vedrà lo scivolamento della depressione artica a nord della Tunisia, mentre un vortice secondario afro-mediterraneo tenderà a risalire sul basso Ionio. Quest’ultimo comporterà un aumento dell’instabilità sui settori centro-orientali della Sicilia, ove ritroveremo ancora piogge diffuse tra palermitano orientale, nisseno, ennese, messinese, catanese, siracusano e ragusano.

Nuvoloso o poco nuvoloso sulle province occidentali. In serata peggiora sul settore tirrenico per l’avvio di umide correnti settentrionali, le quali arrecheranno rovesci e piogge sparse tra trapanese, palermitano e messinese. Situazione in potenziale miglioramento altrove.

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso al Nordovest, locali nebbie in Emilia e lungo il Po, cielo sereno al Nordest. Temperature massime tra 2 e 9 gradi.

Centro: La giornata trascorrerà con un tempo asciutto, ma il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Clima più freddo. Temperature massime comprese tra 4 e 13 gradi.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con un tempo compromesso da precipitazioni su Calabria ionica e Puglia meridionale. Sul resto delle regioni tempo asciutto, anche se con molte nubi.