Per mercoledì 5 gennaio continua il bel tempo

Un campo di alta pressione abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Queste le previsioni per la giornata di martedì 4 gennaio.

Tuttavia le aree tirreniche della Sicilia saranno ancora alle prese con una nuvolosità estesa con qualche debole pioggia. Meglio altrove dove prevarrà il sole. Venti in rotazione a Libeccio, mari da poco mossi a mossi.

Temperature stabili, a tratti primaverili

Rimangono stabili i valori massimi che in alcune località saranno praticamente primaverili e comunque ben al di sopra delle medie stagionali. Temperature comprese tra 13 e 21 gradi. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 19 a Catania, 13 ad Enna, 18 a Messina, 20 a Palermo, 15 a Ragusa, 21 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da locali nebbie in pianura, ma un cielo molto nuvoloso o coperto sul resto dei settori. Entro sera piogge deboli ovunque. Temperature stazionarie.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso su Toscana e Lazio, coperto in Umbria e sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature stabili.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o localmente coperto in Campania e sulla Puglia meridionale, sereno o tutt’al più poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Per mercoledì 5 gennaio situazione stabile

Per la giornata di mercoledì 5 gennaio, la situazione non dovrebbe variare di molto. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; su litorale ionico, sull’area dello Stretto cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati settentrionali in rotazione a occidentali. Ionio da mosso a molto mosso; Basso Tirreno da mosso a poco mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un intenso peggioramento del tempo che dal Nordovest si porterà ancora più forte sul Triveneto. Neve copiosa sulle Alpi anche sotto i 700 metri.

Centro: La giornata sarà contraddistinta dall’arrivo di rovesci di pioggia sulla Toscana centro-settentrionale, isolati sugli Appennini. Cielo poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Resto del sud la giornata trascorrerà dapprima con cielo irregolarmente nuvoloso, poi, dal pomeriggio/sera giungeranno dei piovaschi intermittenti sulla Campania. Sempre stabile altrove.