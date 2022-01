Il Meteo in Sicilia è in linea con il resto del Paese. Il 2022 è entrato con generale bel tempo su tutto il Paese e in particolare al sud dove ci sono stati anche picchi di temperature elevate. la tendenza continuerà anche nei prossimi giorni e la prima parte della settimana vedrà generalmente bel tempo ma un progressivo annuvolamento da lunedì’ fino a martedì

DOMENICA 02 GENNAIO

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo coperto o spesso nebbioso in pianura, coperto anche sulle coste e parzialmente nuvoloso sui settori alpini e prealpini. Temperature in calo.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo spesso coperto sulle coste, coperto in Toscana e Umbria, con nubi sparse in Sardegna e sui rilievi abruzzesi e molisani.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo in prevalenza poco nuvoloso. Più nubi saranno presenti sulle coste tirreniche. Temperature massime tra 13 e 15°C.

LUNEDI’ 03 GENNAIO

Nord: La giornata sarà caratterizzata dalla presenza di nebbie in pianura, cielo coperto sulle coste e irregolarmente nuvoloso sui settori alpini e prealpini. Temperature massime tra 6 e 13°.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo coperto in Toscana (piovaschi occasionali) e sulle coste e in Umbria. Soleggiato in Sardegna. Temperature massime comprese tra 8 e 17 gradi.

Sud: La giornata trascorrerà con con un cielo spesso molto nuvoloso o coperto sulle coste di Campania e Puglia meridionale e inoltre sulla Calabria interna. Cielo poco nuvoloso altrove.

MARTEDI’ 04 GENNAIO

Nord: La giornata sarà caratterizzata da locali nebbie in pianura, ma un cielo molto nuvoloso o coperto sul resto dei settori. Piovaschi sui confini alpini. Temperature stazionarie.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso su Toscana e Lazio, coperto in Umbria e sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature stabili.

Sud: La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o localmente coperto in Campania e sulla Puglia meridionale, sereno o tutt’al più poco nuvoloso sul resto delle regioni.