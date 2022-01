Per domenica 2 gennaio, ancora bel tempo

Sole e temperature miti per la giornata dell’1 gennaio. Il 2022 in Sicilia inizia dal punto di vista meteorologico con un clima quasi primaverile.

Cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali. Ionio mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Temperature sopra i 20 gradi

Ancora in aumento le temperature nell’isola. Massime tra i 15 ed i 20 gradi. Previsti 20 gradi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 18 a Catania, 15 ad Enna, 17 a Messina, 17 a Palermo, 19 a Ragusa, 18 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Il Capodanno sarà caratterizzato da nebbie diffuse sulle zone pianeggianti, cielo coperto sulle coste e sereno o poco nuvoloso sul resto dei settori. Temperature massime tra 6 e 17°C.

Centro: La giornata di Capodanno sarà contraddistinta da possibili nebbie in Toscana, nubi sparse sulle coste della regione e su quelle adriatiche, più soleggiato altrove. Clima mite di giorno.

Nel resto del sud: La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso lungo le coste tirreniche, decisamente più sereno sul resto delle coste e settori. Temperature massime tra 13 e 17°C.

Per domenica 2 gennaio, condizioni di stabilità atmosferica su tutto il settore con foschie dense di notte ed al primo mattino specie nelle pianure e valli interne. Soleggiato altrove. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Ionio da molto mosso a mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo coperto o spesso nebbioso in pianura, coperto anche sulle coste e parzialmente nuvoloso sui settori alpini e prealpini. Temperature in calo.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo spesso coperto sulle coste, coperto in Toscana e Umbria, con nubi sparse in Sardegna e sui rilievi abruzzesi e molisani.

Nel resto del sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo in prevalenza poco nuvoloso. Più nubi saranno presenti sulle coste tirreniche. Temperature massime tra 13 e 15°C.

Per lunedì 3 gennaio

Nord: La giornata sarà caratterizzata dalla presenza di nebbie in pianura, cielo coperto sulle coste e irregolarmente nuvoloso sui settori alpini e prealpini. Temperature massime tra 6 e 13°.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo coperto in Toscana (piovaschi occasionali) e sulle coste e in Umbria. Soleggiato in Sardegna. Temperature massime comprese tra 8 e 17 gradi.

Sud: La giornata trascorrerà con un cielo spesso molto nuvoloso o coperto sulle coste di Campania e Puglia meridionale e inoltre sulla Calabria interna. Cielo poco nuvoloso altrove.