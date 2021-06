LE PREVISIONI NELL'ISOLA

Sole, poche nuvole, e temperature primaverili quasi ovunque in Sicilia per la giornata dell’8 giugno. Tuttavia la protezione civile siciliana segnala precipitazioni “da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centrale tirrenica e nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

I venti soffieranno con intensità dal debole al moderato e saranno gradevoli. Le temperature saranno tipicamente primaverili. Le minime oscilleranno tra i 10 gradi di Enna ed i 21 di Messina. Le massime, invece, saranno tra i 22 di Enna ed i 30 di Siracusa (dove sono previste anche punte di calore) ed Agrigento.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata dapprima da qualche temporale in Emilia, poi su tutto l’arco alpino e prealpino. Cielo poco parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni.

Al centro, invece, la giornata sarà contraddistinta da un alternarsi di nubi, schiarite, rovesci e temporali a carattere sparso e possibili su gran parte delle regioni peninsulari, sole pieno in Sardegna.

Nel resto delle regioni meridionali, la giornata avrà un tempo in forte peggioramento su Campania, Basilicata e Calabria settentrionale con temporali, grandinate e nubifragi. Sole in Puglia e sul reggino.

Per Mercoledì 9 giugno

Al nord, la giornata sarà caratterizzata dallo sviluppo pomeridiano di temporali su Alpi e localmente Prealpi, altrove il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Venti deboli.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta da molte nubi sulle regioni peninsulari, ma senza precipitazioni. In Sardegna, il cielo si presenterà prevalentemente sereno su tutto il territorio.

Al sud, infine, la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel temo su gran parte delle regioni, ma in Calabria, sulla bassa Basilicata e sul Cilento potranno scoppiare dei temporali.