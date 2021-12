Per sabato 1 gennaio prosegue il bel tempo

Sole, con pochissime nuvole, e temperature prossime ai 20 gradi ben al di sopra delle medie stagionali. Si chiude con un clima quasi primaverile il 2021 in Sicilia. Le previsioni meteo per la giornata di venerdì 31 dicembre offrono questo quadro.

Come si apprende da WeatherSicily.it, sul Mediterraneo scorrerà area mite proveniente dal basso Oceano Atlantico. L’alta pressione delle Azzorre ha assunto posizione più meridionale rispetto a quanto siamo abituati a vedere, sbucando direttamente dal Marocco oceanico, collocandosi ad ovest del continente europeo. Vi sarà un netto sopra-media termico per diverse ore, specie in quota.

Sotto l’aspetto termico ci attende un lieve rialzo termico al suolo in Sicilia, con punte massime prossime i +17/+18°C lungo le zone costiere. Le minime, invece, risulteranno frizzanti quasi ovunque al primo mattino a causa delle inversioni termiche notturne, queste indotte dalla presenza di cielo sereno e calma di vento. In media-alta quota in rialzo termico sarà più marcato, con punte max prossime o superiori i +20°C attese giorno 1 gennaio tra le colline ennesi e catanesi.

Situazione atmosferica generalmente stabile venerdì 31, a tratti variabile sabato 1 e domenica 2 gennaio 2022 su ovest e nord Sicilia.

Venti tesi di Maestrale sul Canale di Sicilia e sul medio-alto versante ionico. Mari generalmente mossi, tendente a divenire calmo il Tirreno.

Temperature in salita

Per il 31 dicembre le temperature si manterranno alte tra i 13 ed i 19 gradi. Previsti 18 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 18 a Catania, 13 ad Enna, 17 a Messina, 19 a Palermo, 15 a Ragusa, 17 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà coperto o anche nebbioso sulle zone pianeggianti, sereno o al massimo poco nuvoloso sul resto dei settori.

Centro: La giornata trascorrerà con un tempo in prevalenza soleggiato ovunque; attese locali foschie o nebbie sulle coste sarde. Temperature massime comprese tra 13 e 16 gradi.

Nel resto del sud: La giornata, di conseguenza, trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Non sono attese precipitazioni. Valori massimi stazionari.

Per sabato 1 gennaio prosegue il bel tempo

Per sabato 1 gennaio, ancora cielo sereno o poco nuvoloso. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali. Ionio mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Nord: Il Capodanno sarà caratterizzato da nebbie diffuse sulle zone pianeggianti, cielo coperto sulle coste e sereno o poco nuvoloso sul resto dei settori. Temperature massime tra 6 e 17°C.

Centro: La giornata di Capodanno sarà contraddistinta da possibili nebbie in Toscana, nubi sparse sulle coste della regione e su quelle adriatiche, più soleggiato altrove. Clima mite di giorno.

Sud: La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso lungo le coste tirreniche, decisamente più sereno sul resto delle coste e settori. Temperature massime tra 13 e 17°C.