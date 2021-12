Per mercoledì 22 dicembre peggiora nella zona orientale

Giornata improntata a nuvolosità irregolare, a tratti compatta, sulla Sicilia nordorientale con possibilità di brevi e locali piogge. Tempo più stabile e ancora relativamente soleggiato nelle altre parti dell’isola. Queste le previsioni meteo per martedì 21 dicembre. Venti deboli o moderati di Grecale. Mari mossi.

Temperature stabili

Rimangono stabili le temperature massime comprese tra i 9 ed i 15 gradi. Previsti 13 gradi ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 15 a Catania, 9 ad Enna, 13 a Messina, 14 a Palermo, 11 a Ragusa, 15 a Siracusa, 14 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo a tratti coperto sulle Prealpi, locali nebbie in Emilia e tra Piemonte e Lombardia, poco nuvoloso sul resto dei settori. Venti variabili.

Centro: La giornata sarà contraddistinta dapprima da un cielo sereno o poco nuvoloso, poi da un graduale peggioramento sulla Toscana centro-meridionale con piogge in serata.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con l’aumento della nuvolosità in Calabria anche con qualche precipitazione, localmente moderate. Sul resto delle regioni tempo più soleggiato.

Per mercoledì 22 dicembre peggiora nella zona orientale

Per mercoledì 22 dicembre, infiltrazioni d’aria fredda dai Balcani sul bordo orientale dell’anticiclone rinnovano condizioni di tempo moderatamente instabile su Messinese ionico, Catanese e alto Siracusano, apportando addensamenti nuvolosi a tratti compatti e occasionali piogge a carattere sparso e intermittente, comunque di modesta entità; tempo in miglioramento in Campania con il ritorno di ampie schiarite.

Temperature in lieve calo nei valori massimi. Venti deboli o moderati, prevalentemente orientali. Mari da mossi a poco mossi.

Nord: La giornata sarà caratterizzata dapprima da un tempo nebbioso in Pianura Padana, poi da un cielo a tratti molto nuvoloso o anche localmente coperto. Sarà più soleggiato sulle Alpi.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo coperto su Toscana, Umbria e Marche, anche con precipitazioni, soprattutto in Toscana. Più sole altrove. Temperature massime tra 6 e 15°C.

Nel resto del sud: La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o coperto in Calabria, anche con piovaschi intermittenti. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove.