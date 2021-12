Per domenica 5 dicembre all’insegna dell’instabilità

Tra la notte e le prime ore del mattino ancora rovesci e locali temporali tra Stretto di Messina e nord Sicilia, in parziale estensione alle aree interne dell’isola; più stabile e asciutta la seconda parte del dì.

Piogge e schiarite nella zona nord orientale dell’isola sole e poco nuvoloso altrove. Queste in sintesi le previsioni Meteo in Sicilia per sabato 4 dicembre. Nelle ore pomeridiane previsto un miglioramento generale nell’isola con cielo sereno o al massimo coperto.

In serata potrebbe tornare la pioggia, prevista nella zona occidentale dell’isola con possibilità di precipitazioni nel Trapanese.

Venti moderati o tesi di Ponente e Maestrale, specie tra Calabria e Sicilia. Mari: Tirreno mosso o molto mosso; da molto mossi ad agitati il Canale di Sicilia e lo Ionio a largo.

Temperature stabili

Massime stabili che variano dai 9 ai 17 gradi. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 17 a Catania, 9 ad Enna, 15 a Messina, 15 a Palermo, 12 a Ragusa, 17 a Siracusa 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da spruzzate di neve sui confini alpini e fino in valle. Sul resto delle regioni cielo a tratti molto nuvoloso o coperto, ma senza grosse precipitazioni.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da una mattinata asciutta e spesso soleggiata, un pomeriggio con nubi in aumento su Sardegna e Tirreniche e anche con piogge sparse entro sera.

Nel resto del sud, subito con precipitazioni sul basso Tirreno poi tenderà a peggiorare anche in Campania con rovesci in arrivo entro sera. Cielo poco nuvoloso altrove.

Per domenica 5 dicembre all’insegna dell’instabilità

Per la giornata di domenica 5 dicembre, nuovo impulso freddo e instabile sul Mediterraneo, foriero di condizioni di marcata instabilità atmosferica sulla Sicilia occidentale nel Trapanese, Palermitano ed Agrigentino con fenomeni a carattere di rovescio o temporale. Altrove alternanza tra schiarite, annuvolamenti e rapidi rovesci a carattere sparso e irregolare.

Piogge e schiarite al mattino anche nel Nisseno ed Ennese, nel pomeriggio condizioni variabili peggiora di sera dove potrebbero anche esserci temporali nel Trapanese. Maltempo ovunque. Possibilità di neve sopra i 1550 metri.

Temperature in rialzo sulla fascia ionica, con poche variazioni altrove. Venti ancora moderati o tesi, disposti prevalentemente dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o ancora a tratti agitati a largo.

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da un tempo compromesso sul Triveneto con piogge in pianura e nevicate sopra i 4-600 metri. Più asciutto sul resto delle regioni, anche soleggiato.

Nelle regioni centrali la giornata sarà contraddistinta da un’accesa instabilità sulla Sardegna centro- occidentale con rovesci e neve a 900 metri. Locali piogge sul basso Lazio, Umbria e alta Toscana. Sud:

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con un tempo compromesso da piogge e temporali su Campania, Calabria, Basilicata e tarantino. La neve scenderà sopra i 1400 metri.