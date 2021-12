Precipitazioni incessanti e strade trasformate in fiumi

Pioggia battente a Palermo e strade allagate

Disagi per gli automobilisti che transitano a Mondello e Partanna

Allagamenti anche a Borgovecchio, nel cuore della città

Il maltempo che si è abbattuto su Palermo fin dalle prime ore della mattinata sta causando i consueti problemi a diverse strade cittadine. Piove e diverse strade delle borgate di Mondello, di Partanna Mondello, e di altre zone del capoluogo siciliano vengono sommerse dall’acqua che si accumula.

Allagamenti su salita Mondello

Si segnalano allagamenti sulla salita di Mondello, in via Polibio (vicino Pizzo Sella), via Castelforte con alcune auto in difficoltà per l’acqua alta. Scene già viste nel recente passato ma anche più distanti nel tempo che però si ripetono ogniqualvolta l’intensità e la durata delle precipitazioni accenna ad aumentare. Effetto acquaplaning alla Favorita ed acqua che ha lambito i marciapiedi a Mondello soprattutto nella zona della rotonda della Sirenetta. Disagi per gli automobilisti ovunque, anche nelle zone meno periferiche e più centrali per le strade che, a volte, ricordano torrenti.

Slalom per evitare l’acqua alta

In alcune strade la concentrazione d’acqua si è sentita maggiormente causa anche problemi ad alcuni tombini. A Partanna, in direzione Mondello, gli automobilisti hanno dovuto effettuare uno slalom per evitare di impelagarsi nell’acqua alta.

Condizioni asfalto favoriscono disagi

Le condizioni non esattamente esemplari del manto stradale, con vie tappezzate di buche, favoriscono anche l’accumulo di acqua e i conseguenziali allagamenti. E non solo nelle zone periferiche delle borgate marinare, Mondello, Sferracavallo. Ma anche in centro. Vie trafficate sono sempre più simili a fiumi. E gli automobilisti sono difficoltà.

Allagamenti anche a Borgovecchio

Si è allagato piazzale della Pace a Borgovecchio per l’acqua di falda e della fognatura. Stesso scenario a pochi metri di distanza nel cantiere del collettore fognario tra via Scinà e via Crispi: lo scavo si è riempito d’acqua a causa della fitta pioggia.