Per venerdì 3 dicembre, temperature di nuovo in calo

Temperature in risalita, nuvolosità sparsa con peggioramento in serata. Queste in estrema sintesi le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di giovedì 2 dicembre.

Al mattino soleggiato nel Palermitano e Messinese, nuvolosità sparsa altrove con possibili piogge nell’Ennese. Il fronte nuvoloso si rafforza nel pomeriggio mentre in serata potrebbero esserci piogge nella Sicilia occidentale e nel Catanese.

La ventilazione soffierà moderata o forte di Libeccio. A tratti forte o molto forte presso i settori tirrenici esposti alla ventilazione di caduta. Molto mosso il Canale di Sicilia, mossi i restanti bacini.

Salgono le temperature

Temperature in rialzo, specie sul settore tirrenico, dove le massime potrebbero spingersi fin verso i +19/+20°C localmente. Previsti 16 gradi ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 18 a Catania, 10 ad Enna, 16 a Messina, 18 a Palermo, 14 a Ragusa, 18 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Peggioramento del tempo con piogge su Liguria di Levante e al Nordest. Sarà più soleggiato altrove salvo più nubi in Lombardia al mattino. Neve sulle Alpi a 7-900 metri.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da rovesci diffusi e anche temporali su Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche, nubi sparse su Abruzzo e Molise. Temperature massime tra 9 e 15°C.

Resto del sud: Tempo compromesso da rovesci diffusi sulla Campania centro-settentrionale. Sul resto delle regioni cielo irregolarmente nuvoloso altrove

Per venerdì 3 dicembre, temperature di nuovo in calo

La tendenza per venerdì 3 dicembre vedrà l’arrivo del fronte freddo in Sicilia, il quale apporterà piogge sparse durante il corso della mattinata. Dal pomeriggio si attende l’arrivo del secondo

impulso artico, il quale apporterà un deciso calo delle temperature ed il ritorno della neve fin verso i 1.100 m sul comparto centro-occidentale della regione. Avremo modo di aggiornarci domani per ulteriori dettagli.

Nel nord Italia condizioni di tempo maggiormente stabile sulle nostre regioni. Il tempo si manterrà stabile e prevalentemente soleggiato su tutte le regioni da mattino a sera. Temperature fredde.

Nelle regioni centrali, precipitazioni bagneranno Marche, Abruzzo, Molise con neve a 700 metri circa; fenomeni sparsi possibili anche in Toscana. Su Lazio e Sardegna ampio soleggiamento. Venti di Tramontana.

Nel resto del sud, la giornata sarà caratterizzata un tempo spesso instabile e perturbato con rovesci e locali temporali possibili ovunque, meno sui settori ionici. Neve sugli Appennini a circa 1100m.