Nuvole e possibili piogge serali con temperature in lieve rialzo. Il mese di dicembre inizia con queste previsioni Meteo in Sicilia. Almeno per la giornata di mercoledì 1.

Nuvole al mattino nelle zone occidentali dell’isola. Il fronte nuvoloso si espande anche negli altri settori della Sicilia nel pomeriggio con possibili piogge e schiarite nel Trapanese. Nelle ore serali, invece, potrebbero esserci leggere precipitazioni nell’Agrigentino e nel Trapanese nonché nel Messinese.

Mari mossi. Venti moderati.

Temperature in lieve risalita

Salgono le massime comprese tra 9 ed i 16 gradi. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 16 a Catania, 9 ad Enna, 15 a Messina, 16 a Palermo, 11 a Ragusa, 16 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso, localmente coperto sulla Liguria di levante anche con piogge. Venti di Libeccio, forti in Liguria.

Al centro, la giornata trascorrerà con un tempo via via più instabile su Sardegna e regioni che si affacciano al Mar Tirreno. Nubi irregolari sui versanti adriatici. Venti di Libeccio e Ponente.

Nel resto del sud, la giornata sarà caratterizzata dapprima da un cielo spesso coperto sui settori tirrenici, poi, dal pomeriggio, tornerà a piovere su Campania e Calabria.

Per giovedì 2 dicembre

Per giovedì 2 dicembre, mattinata con poche nuvole in quasi la totalità dell’isola. La situazione non dovrebbe cambiare troppo nell’arco del pomeriggio mentre nelle ore serali possibili nubi potrebbero addensarsi nella zona centrale dalla Sicilia tra l’entroterra Nisseno ed Ennese nonché nelle coste dell’Agrigentino.

In netta risalita le temperature: in molte località potrebbero aggirarsi attorno ai 20 gradi.

Nel nord Italia peggioramento del tempo con piogge su Liguria di Levante e al Nordest. Sarà più soleggiato altrove salvo più nubi in Lombardia al mattino. Neve sulle Alpi a 7-900 metri.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta da rovesci diffusi e anche temporali su Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche, nubi sparse su Abruzzo e Molise. Temperature massime tra 9 e 16°C.

Nel resto del sud, infine, tempo compromesso da rovesci diffusi sulla Campania centro-settentrionale. Sul resto delle regioni avremo molte nubi e cielo irregolarmente nuvoloso altrove.