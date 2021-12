Il meteo in sicilia mostra cielo nuvoloso ma piogge sporadiche e localizzate, mai intense, nella prima parte della settimana di Natale. Il tempo dovrebbe essere clemente anche nella seconda parte, feste comprese, anche se ancora lo scenario climatologico è in evoluzione. Queste le previsioni rese note da ilmeteo.it per la prima metà della settimana

LUNEDI’ 20 DICEMBRE

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà coperto in Liguria, con nubi sparse in Emilia Romagna e poco nuvoloso altrove.

Centro: La giornata trascorrerà con il bel tempo, il sole splenderà su gran parte delle regioni, ma non in Toscana dove avremo un cielo più coperto. Temperature massime tra 6 e 13 gradi.

Sud: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso o localmente coperto su Puglia e Calabria, anche con occasionali piovaschi intermittenti, poche nubi altrove.

MARTEDI’ 21 DICEMBRE

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo a tratti coperto sulle Prealpi, locali nebbie in Emilia e tra Piemonte e Lombardia, poco nuvoloso sul resto dei settori. Venti variabili.

Centro: La giornata sarà contraddistinta dapprima da un cielo sereno o poco nuvoloso, poi da un graduale peggioramento sulla Toscana centro-meridionale con piogge in serata.

Sud: La giornata trascorrerà con l’aumento della nuvolosità tra la Sicilia e la Calabria anche con qualche precipitazione, localmente moderate. Sul resto delle regioni tempo più soleggiato.

MERCOLEDI’ 22 DICEMBRE

Nord: La giornata sarà caratterizzata dapprima da un tempo nebbioso in Pianura Padana, poi da un cielo a tratti molto nuvoloso o anche localmente coperto. Sarà più soleggiato sulle Alpi.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo coperto su Toscana, Umbria e Marche, anche con precipitazioni, soprattutto in Toscana. Più sole altrove. Temperature massime tra 6 e 15°C.

Sud: La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o coperto su Sicilia centro- orientale e in Calabria, anche con piovaschi intermittenti. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove.