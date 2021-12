Per giovedì 16 dicembre, nubi in aumento

Sole protagonista su tutto il settore per gran parte della giornata. Qualche annuvolamento interesserà i principali comprensori montuosi durante le ore pomeridiane, senza precipitazioni di rilievo.

Per mercoledì 15 dicembre, dunque, regge la tregua dalle piogge. Aumentano, rispetto alla giornata di ieri, le nuvole. In serata fronte nuvoloso aumenta ovunque, soprattutto nella zona sudorientale dell’isola.

Ionio da molto mosso a mosso; Basso Tirreno da mosso a poco mosso.

Temperature stabili

Rimangono stabili i valori massimi in Sicilia. Temperature massime tra 9 e 15 gradi. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 14 a Catania, 9 ad Enna, 14 a Messina, 15 a Palermo, 11 a Ragusa, 15 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: la giornata trascorrerà con un cielo nebbioso su Piemonte, Lombardia ed Emilia. Oltre la nebbia il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature massime tra 2 e 12 gradi.

Centro: la giornata trascorrerà con il bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà poco nuvoloso salvo più nubi su Abruzzo e Molise.

Nel resto del sud: la giornata sarà caratterizzata da un tempo asciutto e in gran parte soleggiato. Il cielo mostrerà molte nubi sugli Appennini e sulla Puglia

Per giovedì 16 dicembre, nubi in aumento

Per giovedì 16 dicembre pressione diminuisce favorendo l’arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi, sino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. Nello specifico su litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale meridionale giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio e possibili piogge nell’Ennese e Siracusano. Venti moderati settentrionali in intensificazione.

Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale poco mosso.

Nel nord Italia la giornata sarà caratterizzata dalla presenza, localmente persistente, della nebbia su Piemonte e Lombardia occidentale. Sul resto delle regioni avremo un cielo poco nuvoloso.

Centro: la giornata sarà contraddistinta da un cielo coperto sui versanti adriatici e sulla Sardegna meridionale, qui con qualche piovasco sulle coste orientali. Altrove, cielo poco nuvoloso.

Resto del sud, la giornata trascorrerà con un cielo coperto su Gargano e Basilicata. Cielo poco nuvoloso altrove.