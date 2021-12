Per mercoledì 15 dicembre ancora sole ma nuvolosità in aumento

Al via una fase più stabile sul settore, con ampi spazi di sereno intervallati da locali annuvolamenti, più probabili in prossimità dei principali comprensori montuosi. Questo significa sole, poche nuvole e temperature in risalita per la giornata di martedì 14 dicembre in Sicilia.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari: ionio molto mosso; Basso Tirreno mosso.

Temperature in lieve rialzo

Si alzano le temperature nell’isola. Massime previste tra 10 e 16 gradi. Previsti 16 gradi ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 16 a Catania, 10 ad Enna, 15 a Messina, 16 a Palermo, 13 a Ragusa, 16 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata dal ritorno della nebbia in pianura, localmente anche persistente e fitta. Ampiamente soleggiato su settori alpini, prealpini e alte pianure e coste.

Centro: La giornata trascorrerà con il bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature stabili.

Resto del sud: La giornata sarà caratterizzata da un tempo asciutto e in gran parte soleggiato. Il cielo mostrerà molte nubi sugli Appennini e sulla Puglia.

Per mercoledì 15 dicembre sole ma nuvolosità in aumento

Per la giornata di mercoledì 15 dicembre, sole protagonista per gran parte della giornata. Qualche annuvolamento interesserà i principali comprensori montuosi durante le ore pomeridiane, senza precipitazioni di rilievo. Ionio da molto mosso a mosso; Basso Tirreno da mosso a poco mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo nebbioso su Piemonte, Lombardia ed Emilia. Oltre la nebbia il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature massime tra 2 e 12 gradi.

Centro: La giornata trascorrerà con il bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature stabili.

Resto del sud, la giornata sarà caratterizzata da un tempo asciutto e in gran parte soleggiato. Il cielo mostrerà molte nubi sugli Appennini e sulla Puglia.