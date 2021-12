Per lunedì 13 dicembre, poco nuvoloso

Per la giornata di domenica 12 dicembre in Sicilia le previsioni meteo indicano di residui rovesci a carattere sparso e intermittente su Stretto di Messina e Palermitano orientale con deboli nevicate su Nebrodi e Madonie a partire dai 700-900 m, in definitiva cessazione tra il pomeriggio e le ore serali.

Temperature in ulteriore calo, specie nei valori minimi. Venti moderati o tesi di Tramontana e Grecale. Mari: ancora agitati il basso Tirreno e il Canale di Sicilia, molto mosso lo Ionio a largo.

Allerta gialla

La protezione civile regionale nell’ultimo avviso – il 21345 – indica ancora allerta gialla in cinque province, a Palermo, Catania, Messina, Agrigento e Trapani.

Condizioni meteo avverse

L’avviso fa riferimento ancora a condizioni meteo avverse. “Si prevede il persistere di venti da burrasca a burrasca forte nord-occidentali. Violente mareggiate lungo le coste esposte; inoltre, precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Temperature fredde

Massime tra gli 8 ed i 15 gradi. Previsti 13 gradi ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 15 a Catania, 8 ad Enna, 13 a Messina, 14 a Palermo, 11 a Ragusa, 15 a Siracusa, 13 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno praticamente ovunque. Attese ancora nevicate sui confini alto atesini.

Al centro, la giornata trascorrerà con una certa instabilità tra Abruzzo e Molise con precipitazioni, nevose in collina. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente e il cielo sereno.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con tempo instabile su Puglia, Basilicata, Calabria con precipitazioni sparse, nevose a quote collinari. Più soleggiato in Campania.

Per lunedì 13 dicembre, poco nuvoloso

L’alta pressione va parzialmente indebolendosi, favorendo l’arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio, sino a cieli nuvolosi dalla sera.

Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull’area dello Stretto cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Ionio molto mosso; Basso Tirreno da molto mosso a mosso.

Nel nord Italia, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà con nubi irregolari lungo le coste adriatiche, praticamente sereno altrove.

Al centro, la giornata trascorrerà con il bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature stabili.

Nel resto del sud, infine, la giornata sarà caratterizzata da un tempo asciutto e in gran parte soleggiato. Il cielo mostrerà molte nubi sugli Appennini, sulla Sicilia settentrionale sulla Puglia.