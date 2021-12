Per il 12 dicembre, temperature stazionarie

Continua il maltempo in Sicilia. Piogge e schiarite diffuse ma anche possibili temporali nel Messinese e nell’entroterra Agrigentino caratterizzeranno la giornata di sabato 11 dicembre. Temperature fredde, inoltre, confermano condizioni meteo tipicamente invernali.

Come riferisce Weathersicily.it è prevista anche una tempesta di vento nell’isola con raffiche che raggiungeranno diffusamente punte comprese tra i 70-100 km/h, provocando ingenti mareggiate presso i settori esposti.

Sotto l’aspetto atmosferico, dopo il passaggio del fronte freddo, si assisterà ancora nel corso della mattinata ad instabilità sparsa, prossima ad accentuarsi al pomeriggio su ovest e nord Sicilia per la ritornante di Maestrale, quando si osserveranno rovesci e temporali sparsi (anche a carattere grandinigeno).

In serata atteso un miglioramento delle condizioni meteo, ad eccezione del settore tirrenico dove insisteranno rovesci sparsi.

La ventilazione, come anticipato, risulterà forte o molto forte dai quadranti occidentali, fino a carattere di tempesta. Mari molto agitati, con onda lunga fin i 5-6 m sul Tirreno e sul Canale di Sicilia, mosso lo Ionio. Temperature in deciso calo ovunque. Quota neve prossima i 1.000 m, in rialzo fin i 1.300 m entro sera.

Allerta gialla in quattro province

La protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso, il 21344 valido dalle 16 odierne fino alla mezzanotte di sabato 11 dicembre, nel quale vengono elencate le criticità di questa nuova ondata di maltempo nonché un’allerta gialla in quattro province: Palermitano, Catanese, Messinese e Trapanese.

Piogge e temporali saranno sempre di scena nell’isola ma si prospettano maggiori disagi in quattro province: nel Palermitano, Catanese, Messinese e Trapanese.

Temperature fredde

Freddo nelle province siciliane. Temperature massime comprese tra i 5 ed i 14 gradi. Previsti 11 gradi ad Agrigento, 8 gradi a Caltanissetta, 13 a Catania, 5 ad Enna, 13 a Messina, 13 a Palermo, 11 a Ragusa, 14 a Siracusa, 13 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso salvo ultimi rovesci in Romagna. Venti forti.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta da un maltempo diffuso sulle regioni adriatiche con pioggia e neve a 300 metri. A tratti instabile anche altrove con nevicate in collina.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con rovesci e alcuni temporali in Campania e Calabria soleggiato con molte nubi in Puglia e Basilicata. Neve a bassa quota. Venti forti.

Per il 12 dicembre, temperature stazionarie

La giornata di domenica 12 dicembre vedrà residue incertezze sul settore tirrenico, specie occidentale, ove sarà ancora presente instabilità sparsa prossima a coinvolgere anche l’entroterra occidentale. Variabilità altrove. Al pomeriggio possibile instabilità tra basso ragusano-siracusano, persiste qualche pioggia ad ovest e sui rilievi appenninici settentrionali fin verso sera.

Venti moderati da nord, nord-ovest, forti sui bacini occidentali. Mari molto mossi, poco mosso lo Ionio. Temperature stazionarie, in ulteriore calo entro sera sul nord Sicilia. Quota neve prossima i 1.300 m, in calo entro sera fin i 1.000 m sul settore settentrionale.

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno praticamente ovunque. Attese ancora nevicate sui confini alto atesini.

Al centro, giornata trascorrerà con una certa instabilità tra Abruzzo e Molise con precipitazioni, nevose in collina. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente e il cielo sereno.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con tempo instabile su Puglia, Basilicata e Calabria con precipitazioni sparse, nevose a quote collinari. Più soleggiato in Campania.