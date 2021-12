Per sabato 11 dicembre ancora maltempo

Ancora maltempo in Sicilia. La giornata di venerdì 10 dicembre vedrà l’allontanamento della primaria perturbazione polare-marittima verso nord-est. Seguirà un secondo impulso polare sul Mediterraneo nord-occidentale, il quale approfitterà del corridoio creato in precedenza.

La prima parte della giornata vedrà un contesto a tratti perturbato sul settore occidentale e meridionale della regione, con piogge sparse. Variabile altrove. Tra il pomeriggio e la sera peggiora su tutto il comparto centro-occidentale, con piogge moderate e persistenti, a causa dell’arrivo del secondo fronte freddo, associato alla perturbazione in collocamento sul Mar Ligure. Fenomeni tendenti a raggiungere tutta l’isola nel corso della serata. Rischio temporali ad ovest.

Allerta gialla

Su tutta la Sicilia, per la giornata del 10 dicembre, è previsto un livello di allerta gialla per condizioni meteo avverse.

“Persistono – si legge nell’avviso n.21343 – venti da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, a prevalente componente occidentale. Mareggiate lungo le coste esposte. Da domani 10/12/21, si prevedono precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Temperature fredde

Rimangono stabili ma fredde le temperature nell’Isola. Massime previste tra gli 8 ed i 15 gradi. Previsti 13 gradi ad Agrigento, 10 a Caltanissetta, 14 a Catania, 8 ad Enna, 14 a Messina, 15 a Palermo, 11 a Ragusa, 14 a Siracusa, 14 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Al nord, iniziali condizioni di bel tempo, poi peggiorerà dal Nordovest verso il Nordest con pioggia e neve a bassissima quota in Emilia Romagna e fino in pianura in Lombardia e Piemonte.

Al centro, dapprima bel tempo con cielo parzialmente nuvoloso. Nel corso del pomeriggio tenderà a peggiorare via via più diffusamente sulla Sardegna e poi sulle coste tirreniche.

Nel resto del sud mattinata con cielo poco o parzialmente nuvoloso, mentre dal pomeriggio peggiorerà diffusamente su Sicilia, Calabria e Campania con rovesci e neve sotto i 1000m. Venti forti.

Per sabato 11 dicembre ancora maltempo

Ancora maltempo diffuso per la giornata di sabato 11 dicembre in Sicilia. Piogge dalle ore notturne fino alla mattinata. Temporali previsti nel Messinese. Quota neve attorno a mille metri.

Situazione non dovrebbe cambiare troppo neppure nelle ore pomeridiane ed in serata. Previste sempre piogge diffuse, con schiarite nel Palermitano, Catanese, Siracusano e Ragusano, piovaschi più intensi ancora nel Messinese.

Mari agitati. Venti anche molto forti. Temperature dai 4 ai 12 gradi.

Nel nord Italia la giornata sarà caratterizzata generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso salvo ultimi rovesci in Romagna. Venti forti.

Nelle regioni centrali la giornata sarà contraddistinta da un maltempo diffuso sulle regioni adriatiche con pioggia e neve a 300 metri. A tratti instabile anche altrove con nevicate in collina.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con rovesci e alcuni temporali in Campania, Calabria e Sicilia, soleggiato con molte nubi in Puglia e Basilicata. Neve a bassa quota. Venti forti.