Non accenna a rientrare il maltempo. Anche al seconda parte della settimana dopo la festa dell’Immacolata si annuncia piovosa e fredda con allerta gialle ed arancioni a livello locale e circoscritte ad alcune fasce territoriali e orarie. La pioggia la farà da padrone in tutto il Sud Italia mentre al centro nord è già comparsa la neve sui rilievi

GIOVEDI’ 09 DICEMBRE

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo ancora incerto con piogge sulle pianure del Triveneto e nevicate in collina, cielo poco o parzialmente nuvoloso altrove. Venti deboli.

Centro: Peggioramento del tempo su Sardegna, Toscana e Lazio con precipitazioni diffuse, anche temporalesche. Piogge bagneranno in seguito anche l’Umbria e i settori adriatici. Neve a 700m.

Sud: Tempo compromesso da piogge diffuse e locali temporali possibili su gran parte delle regioni, ma forti in Campania e Calabria. Più sole sui settori ionici. Neve a 800-1000m.

VENERDI’ 10 DICEMBRE

Nord: Iniziali condizioni di bel tempo, poi peggiorerà dalla Lombardia verso il Nordest con pioggia e neve a bassissima quota in Emilia Romagna e fino in pianura in Lombardia.

Centro: Dapprima bel tempo con cielo parzialmente nuvoloso. Nel corso del pomeriggio tenderà a peggiorare via via più diffusamente sulla Sardegna e poi sulle coste tirreniche.

Sud: Mattinata con cielo poco o parzialmente nuvoloso, mentre dal pomeriggio peggiorerà diffusamente su Sicilia, Calabria e Campania con rovesci e neve sotto i 1000m. Venti forti.

SABATO 11 DICEMBRE

Nord: La giornata sarà caratterizzata generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso salvo ultimi rovesci in Romagna. Venti forti.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un maltempo diffuso sulle regioni adriatiche con pioggia e neve a 300 metri. A tratti instabile anche altrove con nevicate in collina.

Sud: La giornata trascorrerà con rovesci e alcuni temporali in Campania, Calabria e Sicilia, soleggiato con molte nubi in Puglia e Basilicata. Neve a bassa quota. Venti forti.