Mare forza 6

Continua la fase di maltempo in Sicilia, sferzata in queste ore dal forte vento. Proprio le forti raffiche e il mare forza sei stanno creando problemi nei collegamenti navali per le Eolie. Da Milazzo stamattina è partita solamente la nave Laurana della Siremar che oltre Vulcano, Lipari e Salina tenterà di raggiungere anche Panarea e Stromboli. Nel pomeriggio alle 14 partirà per Milazzo. Rimangono isolate Filicudi e Alicudi. Ferma nel porto di Lipari anche la nave della Green Fleet che viene utilizzata per il trasporto dei rifiuti nelle isole minori.

Disagi e danni anche nel Palermitano

Il maltempo sta flagellando anche in versante occidentale dell’isola. Danni si registrano a Palermo sferzata dal vento. A piazza Indipendenza le forti raffiche hanno fatto cadere il ponteggio di un edificio in ristrutturazione accanto alla sede della Regione a Palazzo d’Orleans. Il vento ha spazzato prima il telo che copriva il ponteggio poi ha fatto cadere l’impalcatura che sarebbe finita anche su alcune auto parcheggiate. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per soccorrere alcune auto di automobiliste rimaste intrappolate nelle strade trasformate in torrenti. Diversi gli allagamenti in città nella zona di via Belgio, via La Malfa e nella zona degli ospedali Civico e Policlinico.

Oggi sarà allerta gialla

Il dipartimento di Protezione civile regionale ha emanato ieri un avviso di condizioni meteo avverse. Il livello di allerta per oggi è giallo, di attenzione. In particolare, le precipitazioni saranno da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui versanti settentrionali centro-occidentali, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati. Il bollettino, inoltre, comunica piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori centro-occidentali, da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori nord-orientali, con quantitativi cumulati deboli”. Nevicate al di sopra dei 1000-1200 metri sui rilievi settentrionali con apporti al suolo da deboli a moderati.