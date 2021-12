Per l’8 dicembre, nuvoloso con temperature in rialzo

Piogge, venti forti, temporali, neve in altura e temperature fredde con miglioramento nelle ore pomeridiane. Queste le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di martedì 7 dicembre.

La circolazione ciclonica trasla gradualmente verso est, portandosi dallo Ionio ai vicini Balcani. Tra Sicilia e bassa Calabria ancora occasione per rovesci e temporali, specie su Messinese e Palermitano, in graduale assorbimento a partire dal primo pomeriggio.

Previsioni Meteo in Sicilia, allerta gialla in quattro province

Possibili disagi nel Palermitano, Messinese, Trapanese e Catanese per un allerta gialla (ieri era arancione su Palermo e Trapani) diramata dalla protezione civile regionale nell’avviso 21340 di ieri. In particolare per precipitazioni “Sparse, a carattere di rovescio o temporale, sui versanti tirrenici centroorientali, specie nelle prime ore della giornata, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, sui restanti versanti settentrionali centroorientali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, con quantitativi cumulati deboli”.

Neve oltre i 1000-1200 metri

Come apprendiamo da Weathersicily.it, Oltre i 1000-1.100 m etri si attendono ingenti nevicate. Accumuli prossimi i 20-30 cm potrebbero registrarsi tra Madonie e Nebrodi, specie oltre i 1.300 metri. Attesi sconfinamenti anche sul versante etneo settentrionale e sull’alto Ennese.

La situazione meteo vedrà un graduale miglioramento anche se persisteranno fenomeni sparsi sul settore settentrionale, tendenti ad accentuarsi al pomeriggio sui rilievi. Miglioramento in serata. Quota neve prossima i 1.600 m al pomeriggio-sera.

La ventilazione è attesa forte o molto forte di Maestrale: mari agitati, mosso lo Ionio.

Temperature fredde

Valori massimi previsti tra i 6 ed i 14 gradi. Previsti 12 gradi ad Agrigento 9 a Caltanissetta, 14 a Catania, 6 ad Enna, 13 a Messina, 14 a Palermo, 10 a Ragusa, 14 a Siracusa, 14 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nel Nord, la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno sulle regioni peninsulari e con nubi sparse in Sardegna.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con qualche pioggia sulla Puglia centro-meridionale e più locale sulla Calabria e sul potentino. Eventuali nevicate a bassa quota

Per l’8 dicembre, nuvoloso con temperature in rialzo

La giornata dell’Immacolata, mercoledì 8 dicembre, le previsioni meteo in Sicilia vedranno un breve rialzo termico a causa di un blando richiamo mite di natura prefrontale, questo innescato da una secondaria perturbazione polare prossima a raggiungerci venerdì da nord-ovest. Il contesto atmosferico si presenterà generalmente nuvoloso per via del passaggio di velature e nubi alte.

Venti deboli o moderati di Libeccio: mari mossi, poco mosso lo Ionio. Temperature in rialzo, con massime prossime i 20 gradi sul settore tirrenico.

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da nevicate fino in pianura su Piemonte e Lombardia, locali in Liguria dal pomeriggio, piogge su pianure del Nordest. Neve sulle Alpi del Triveneto.

Nel centro, la giornata trascorrerà con un peggioramento del tempo su Sardegna, Toscana e Lazio con precipitazioni diffuse, anche temporalesche. Cielo parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni.

Nel resto del sud, la giornata sarà contraddistinta da iniziali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio tenderà a peggiorare sulla Campania con molte nubi e piogge.