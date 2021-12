Previsioni Meteo Sicilia per la settimana che va ad iniziare. Si comincia con pioggia e freddo per la nuova settimana su tutto il Sud e in particolare sulla Sicilia settentrionale. Piogge a tratti nella giornata di lunedì, più forti e stabili sono quelle previste per martedì. schiarite a tratti nella giornata dell’immacolata, mercoledì 8 dicembre

LUNEDI’ 06 DICEMBRE

Nord: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso salvo isolate nevicate sui confini alpini fino in valle.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da precipitazioni diffuse sulle regioni adriatiche, a carattere sparso su Umbria, Lazio e Sardegna. La neve scenderà a quote collinari dal pomeriggio.

Sud: La giornata trascorrerà con un tempo compromesso su gran parte delle regioni con precipitazioni diffuse, localmente temporalesche e nevose sopra i 1000m, ma con quote in calo.

MARTEDI’ 07 DICEMBRE

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno sulle regioni peninsulari e con nubi sparse in Sardegna.

Sud: La giornata trascorrerà con qualche pioggia sulla Puglia centro- meridionale, sulla Sicilia settentrionale e più locale sulla Calabria e sul potentino. Eventuali nevicate a bassa quota.

MERCOLEDI’ 08 DICEMBRE

Nord: La giornata sarà caratterizzata da nevicate diffuse fino in pianura su Piemonte e Lombardia, piogge forti in Liguria, deboli su pianure del Nordest. Neve anche sulle Alpi del Triveneto.

Centro: La giornata trascorrerà con un peggioramento del tempo su Sardegna, Toscana e Lazio con precipitazioni diffuse, anche temporalesche. Cielo parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da iniziali condizioni di bel tempo con cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio tenderà a peggiorare sulla Campania con molte nubi e piogge.