Indagini dei carabinieri

Un motociclista è morto oggi pomeriggio travolto dall’acqua dell’Alcantara. I tecnici del soccorso alpino e dei vigili del fuoco hanno recuperato in un’ansa del torrente nei pressi del ponte che divide le province di Messina e Catania, il corpo senza vita di Mario Tommasi di 33 anni di Acireale

Stando ad una prima indagine, condotta dai carabinieri della stazione della cittadina turistica, il giovane in compagnia di amici, stava percorrendo in moto i sentieri vicini.

Lungo il fiume Mario Tommasi ha perso il controllo della moto. L’enduro cadendo in acqua si è spento. Tommasi, però, è stato trascinato via dalla furia della corrente. Per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Sono intervenuti anche i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano.

Mario Tommasi tentava di guadare con la propria moto da enduro un tratto, al confine tra le province di Messina e Catania quando è stato travolto dall’acqua del fiume.

I tecnici della Stazione Etna Nord e della Squadra di Soccorso in Forra, con il supporto di 2 istruttori nazionali di soccorso in forra e 8 tecnici, hanno recuperato il motociclista.

I tecnici erano provenienti da diverse regioni del centro sud riuniti in Sicilia per un corso di formazione. I sanitati del 118 hanno hanno cercato di rianimare il motociclista.

Sono intervenuti i militari del SAGF del Comando Provinciale di Catania della Guardia di Finanza, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118.