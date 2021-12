Il nuovo avviso della protezione civile

Cattive condizioni meteo e possibili disagi nell’isola

Allerta gialla in quattro province, Palermo, Trapani, Catania e Messina

Nevicate sopra i 1000 metri, mari molto agitati, venti di burrasca

Il maltempo non accenna a dare una tregua ed in Sicilia è ancora allerta gialla in quattro province. La protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso, il 21344 valido dalle 16 odierne fino alla mezzanotte di sabato 11 dicembre, nel quale vengono elencate le criticità di questa nuova ondata.

Piogge e temporali saranno sempre di scena nell’isola ma si prospettano maggiori disagi in quattro province: nel Palermitano, Catanese, Messinese e Trapanese.

Condizioni meteo avverse

Sono ancora presenti condizioni meteo avverse. Si legge infatti: “persistono precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento; venti da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, a prevalente componente occidentale. Mareggiate lungo le coste esposte”.

Precipitazioni per domani

Le precipitazioni, per la giornata sabato 11 dicembre, vengono indicate “Diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Nevicate al di sopra dei 1000-1300 metri

Non dovrebbe mancare la neve in quota. Al di sopra dei 1000-1300 metri sui rilievi con apporti al suolo da deboli a moderati.

Mari e venti

Mari Molto agitati i bacini occidentali e meridionali. Venti: Da burrasca a burrasca forte nord-occidentali, fino a tempesta sui rilievi.

Quadro meteo

Il profondo vortice ciclonico emanerà entro domani, sabato 11 dicembre 2021, a tutti gli effetti una tempesta di vento in Sicilia: le raffiche raggiungeranno diffusamente punte comprese tra i 70-100 km/h, arrecando ingenti mareggiate presso i settori esposti.

Sotto l’aspetto atmosferico, dopo il passaggio del fronte freddo, si assisterà ancora nel corso della mattinata ad instabilità sparsa, prossima ad accentuarsi al pomeriggio su ovest e nord Sicilia per la ritornante di Maestrale, quando si osserveranno rovesci e temporali sparsi (anche a carattere grandinigeno). In serata atteso un miglioramento delle condizioni meteo, ad eccezione del settore tirrenico ove insisteranno rovesci sparsi (specie in Appennino).