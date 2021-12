Nuovo avviso della protezione civile

Allerta gialla nel Palermitano, Messinese, Trapani, Agrigentino e Nisseno

Pioggia e condizioni di instabilità diffuse in tutta l’isola

Molto mossi ed agitati i bacini occidentali, molto mossi quelli meridionali

Nuova allerta gialla in Sicilia per condizioni meteo avverse, piogge e temporali. L’avviso della protezione civile regionale indica cinque province interessate. Si tratta di Palermo, Messina, Trapani, Agrigento e Caltanissetta. Anche le restanti province saranno interessate da precipitazioni ma i disagi maggiori potrebbero verificarsi nelle province sopracitate.

Condizioni meteo avverse

Il nuovo avviso, il numero 21338, indica: dalla mattinata di domani, domenica 5 dicembre, si prevedono venti forti dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca o burrasca forte, specie sui settori occidentali, con possibili mareggiate sulle coste esposte.

Temporali

Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centrooccidentale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale,sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli

Mari e venti

Mari: da molto mossi ad agitati i bacini occidentali, molto mossi i bacini meridionali. Venti: da forti a burrasca occidentali.

Quadro meteorologico

Il nuovo impulso freddo e instabile sul Mediterraneo, foriero di condizioni di marcata instabilità atmosferica in Campania, sulla media e alta Calabria tirrenica e sulla Sicilia occidentale (TP, PA, AG) con fenomeni a carattere di rovescio o temporale, più estesi, intensi e abbondanti lungo le coste campane (specie tra la notte e la mattinata), a ridosso del Cilento e dei Picentini e sul Cosentino, ove non sono da escludersi locali nubifragi e puntuali grandinate. Altrove alternanza tra schiarite, annuvolamenti e rapidi rovesci a carattere sparso e irregolare. Temperature in rialzo sulla fascia ionica, con poche variazioni altrove. Venti ancora moderati o tesi, disposti prevalentemente dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o ancora a tratti agitati a largo.

‘Arancione’ in Calabria e in Basilicata

Il dipartimento della protezione Ccvile ha emesso una allerta meteo che prevede a partire dalle prossime ore venti di burrasca sulle zone costiere di Toscana e Lazio, in estensione dalla mattinata di domenica a Basilicata, Calabria e Sicilia. Sempre nelle prime ore di domenica sono attese anche precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Campania, Basilicata e Calabria. Il dipartimento ha dunque valutato una allerta arancione sul versante tirrenico centro-settentrionale della Calabria e sul settore nord-occidentale della Basilicata.