Per il 25 dicembre, Natale nuvoloso

La vigilia di Natale, venerdì 24 dicembre, in Sicilia vedrà ancora un regime alto-pressorio, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. La ventilazione meridionale inizierà a divenire moderata sui settori occidentali, con conseguente ingrossamento dei mari, i quali tenderanno a divenire mossi o molto mossi ad occidente. Queste le previsioni meteo nell’isola. Lo scrive WeatherSicily.it

Temperature stabili

Rimangono stabili le temperature massime comprese tra 8 e 16 gradi. Previsti 13 gradi ad Agrigento, 10 a Caltanissetta, 16 a Catania, 8 ad Enna, 13 a Messina, 16 a Palermo, 10 a Ragusa, 15 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Cielo coperto e precipitazioni in arrivo sulla Liguria di centro-levante, anche moderate o forti dal pomeriggio/sera. Sempre in serata piogge deboli su Lombardia e Nordest.

Centro: La giornata sarà caratterizzata dall’aumento deciso della nuvolosità sui settori tirrenici, ma con piogge soltanto sull’alta Toscana. Sul resto delle regioni cielo poco nuvoloso.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà coperto su Campania, cosentino e potentino, sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Per il 25 dicembre, Natale nuvoloso

La giornata di Natale, sabato 25 dicembre 2021, vedrà il passaggio di velature e nubi alte su tutta la regione, rendendo per la maggiore parte delle ore il cielo nuvoloso o molto nuvoloso. La ventilazione di Libeccio diverrà moderata quasi ovunque, a tratti forte sui settori occidentali. Mari generalmente mossi, molto mossi i bacini occidentali. Temperature in rialzo.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di maltempo con cielo coperto e precipitazioni diffuse su quasi tutte le regioni. La neve cadrà sulle Alpi sopra i 1300 metri.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di maltempo su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna e localmente Marche con piogge diffuse e anche forti. Nubi sparse altrove.

Sud: La giornata trascorrerà con iniziali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso. Verso sera nubi in aumento in Campania, anche con qualche pioggia in provincia di Caserta.