Dopo il bel tempo di Capodanno e dei giorni a seguire comincia ad annuvolarsi in Sicilia. I primi tre giorni della settimana saranno un progressivo aumentare della nuvolosità fino a mercoledì quando fra il pomeriggio e la sera tornerà la pioggia. le temperature saranno altalenanti in questi giorni con picchi superiori alla media stagionale in attesa di una incursione fredda prevista per le ore successive

LUNEDI’ 03 GENNAIO

Nord: La giornata sarà caratterizzata dalla presenza di nebbie in pianura, cielo coperto sulle coste e irregolarmente nuvoloso sui settori alpini e prealpini. Temperature massime tra 5 e 13°.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo coperto in Toscana (piovaschi occasionali) e sulle coste e in Umbria. Soleggiato in Sardegna. Temperature massime comprese tra 9 e 14 gradi.

Sud: La giornata trascorrerà con con un cielo spesso molto nuvoloso o coperto sulle coste di Campania e Puglia meridionale e inoltre sulla Calabria interna. Cielo poco nuvoloso altrove.

MARTEDI’ 04 GENNAIO

Nord: La giornata sarà caratterizzata da locali nebbie in pianura, ma un cielo molto nuvoloso o coperto sul resto dei settori. Entro sera piogge deboli ovunque. Temperature stazionarie.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso su Toscana e Lazio, coperto in Umbria e sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature stabili.

Sud: La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o localmente coperto in Campania e sulla Puglia meridionale, sereno o tutt’al più poco nuvoloso sul resto delle regioni.

MERCOLEDI’ 05 GENNAIO

Nord: La giornata sarà caratterizzata da veloci precipitazioni al Nordest con nevicate sulle Alpi anche sotto gli 800 metri. Migliora al Nordovest con cielo sereno o poco nuvoloso.

Centro: La giornata sarà contraddistinta dall’arrivo di rovesci di pioggia sulla Toscana centro-settentrionale, isolati sugli Appennini. Cielo poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Sud: La giornata trascorrerà dapprima con cielo irregolarmente nuvoloso, poi, dal pomeriggio/sera giungeranno dei piovaschi intermittenti su Campania e Calabria. Sempre stabile altrove.