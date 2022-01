A Lipari strade allagate

Le condizioni meteo peggiorano in Sicilia. Maltempo diffuso con temporali e torna l’allerta gialla nell’isola. La protezione civile regionale ha diramato oggi il l’avviso 22007 per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico. Ed ha validità dalle 16 odierne fino alla mezzanotte di sabato 8 gennaio.

Oggi allerta gialla in sei province

Per effetto di questo avviso, dunque, già dalla giornata odierna è allerta gialla in sei province. Più precisamente a Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna.

Precipitazioni indicate come “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sui settori orientali e settentrionali”.

Venti, localmente forti settentrionali sui settori ionici. Mari, mossi tutti i bacini. Nondimeno, sono in diminuzione, sia pur lieve, le temperature massime.

Per l’8 gennaio l’allerta gialla in quattro province

Per la giornata di domani, sabato 8 gennaio, viene indicata l’allerta gialla in quattro province: a Palermo, Catania, Messina e Trapani.

Rischio idraulico in tre province

L’avviso della protezione civile regionale riporta anche un’allerta gialla per rischio idraulico in tre province dell’isola, più specificatamente a Palermo, Catania e Messina.

Precipitazioni “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Sicilia settentrionale”.

Venti tendenti a localmente forti settentrionali, con locali raffiche di burrasca nel pomeriggio. Mari tendenti a molto mossi tutti i bacini, fino ad agitato lo Stretto di Sicilia. Temperature senza variazioni significative.

Temporale e strade allagate a Lipari

Intanto, già nel primo pomeriggio, la pioggia torrenziale ha fatto allagare le strade a Lipari nelle Eolie. Isolani anche bloccati in casa e nei negozi. Il temporale è durato una ventina di minuti. Nella via a due passi dal Corso Vittorio Emanuele, strada principale di Lipari, si è formato un fiume in piena. Sui social si è stigmatizzato “sembra di essere a Venezia…”. Anche alle Eolie è arrivato il freddo gelido con vento di Nord e difficoltà anche nei collegamenti marittimi per le sette isole.