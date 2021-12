Il nuovo avviso della protezione civile regionale

Dopo alcuni giorni di tregua torna l’allerta gialla in tutta la Sicilia. Piogge, venti forti di burrasca, condizioni meteo avverse sono il quadro previsto per l’isola. Almeno per la giornata odierna di lunedì 27 dicembre.

La protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso, il 21361, dove vengono indicati i dettagli.

Condizioni meteo avverse

Si legge espressamente: “dalla serata di oggi 27.12.2021, e per le successive 24-30 ore, si prevedono: venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche più intense sui settori tirrenici e montuosi. forti mareggiate lungo le coste esposte. Precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, su zone occidentali e nord-orientali, con rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Precipitazioni odierne

Sono indicate precipitazioni Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, in particolare su Sicilia centrorientale.

Venti forti con rinforzi fino a burrasca

Ecco la situazione dei venti: forti occidentali sulla Sicilia centro-occidentale con rinforzi fino a burrasca.

Mari: molto mossi il Tirreno meridionale settore Ovest, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale.

Per la giornata il 28 dicembre, 4 città in allerta gialla

La situazione indicata nell’avviso della protezione civile regionale vede il proseguire dell’allerta meteo di colore gialla per la giornata di domani, martedì 28 dicembre, nelle province di Palermo, Messina, Catania ed Enna.

Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio

o temporale, su Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati, in particolare sui versanti tirrenici.

Venti: forti con rinforzi fino burrasca a prevalente componente nord-occidentale.

Mari: molto mossi tutti i bacini meridionali occidentali e meridionali, agitato lo Stretto di Sicilia.