Compare qualche nuvola e scende leggermente la temperature che negli ultimi giorni è stata afosa ma la prima parte della settimana sarà caratterizzata da bel tempo su tutta la Sicilia. Queste le previsioni del sito IlMeteo.it per i primi giorni della nuova settimana

LUNEDI 20 SETTEMBRE

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo incerto sul Triveneto e sulle zone alpine, settori dove potrà piovere. Altrove, cielo poco nuvoloso. Temperature massime tra 21 e 26 gradi. Centro: La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, il sole splenderà in un cielo sereno o con nubi sparse solo su Umbria, Marche e alta Toscana. Temperature massime tra 22 e 28°C. Sud: La giornata sarà caratterizzata da un cielo poco nuvoloso su Sicilia e Calabria, prevalentemente sereno sul resto delle regioni. Temperature massime comprese tra 23 e 30 gradi.

MARTEDI’ 21 SETTEMBRE

Nord: La giornata sarà contraddistinta dalla possibilità di qualche precipitazione su Piemonte e Liguria occidentali e in Lombardia. Altrove, cielo irregolarmente nuvoloso, ma più asciutto. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un graduale peggioramento del tempo su Toscana, Umbria e Marche con l’arrivo di rovesci temporaleschi, possibili pure su Sardegna orientale. Sud: La giornata trascorrerà con un tempo asciutto, ma il cielo si presenterà molto nuvoloso o anche coperto sulla Sicilia interna. Temperature massime comprese tra 23 e 28 gradi.

MERCOLEDI 22 SETTEMBRE

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso in pianura e con nubi irregolari sui settori alpini e prealpini. Centro: La giornata trascorrerà con il sole prevalente, infatti il sole splenderà in un cielo sereno o con nubi sparse solo su Umbria, Marche e alta Toscana. Instabile sulla Sardegna. Sud: Fatta eccezione per qualche rovescio sulla Sicilia, più probabile nel corso delle ore pomeridiane, la giornata risulterà prevalentemente asciutta e soleggiata ovunque.