Per lunedì 20 settembre, in mattinata domina ancora il sole

Ancora caldo in Sicilia con temperature attorno ai 35 gradi nel Catanese

Farà caldo anche nel resto dell’isola con valori massimi generalmente superiori ai 30 gradi

Per il 20 settembre tempererature leggermente più basse

Sole e caldo. È ancora piena estate in Sicilia dove per le giornate del 19 e del 20 settembre le previsioni Meteo sono favorevoli.

Per domenica 19 settembre cielo soleggiato o al massimo poco nuvoloso in quasi tutta l’isola. In serata, nuvole più o meno dense nel Palermitano e nel Messinese.

Mari da quasi calmi a poco mossi; situazione stabile per tutta la giornata. Venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali sulle aree ioniche; da deboli a moderati nord-occidentali sulle restanti aree.

Temperature ancora alte ma in lieve discesa

Temperature ancora prettamente estive. Alte ma tendenzialmente in lieve discesa. Catania, con 35 gradi previsti sarà la città più calda, 34 a Caltanissetta, 33 a Ragusa, 32 a Messina e Siracusa, 30 a Palermo, ad Agrigento e ad Enna, 29 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà caratterizzata da un tempo diffusamente instabile con precipitazioni localmente intense e sotto forma di temporale, ad eccezione di Liguria ed Emilia Romagna.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno e con ultimi temporali mattutini sull’alta Toscana.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con il bel tempo, il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà praticamente sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni.

Per lunedì 20 settembre

Anche per lunedì 20 settembre la giornata in Sicilia sarà contraddistinta da un cielo soleggiato o poco nuvoloso. Situazione in evoluzione durante il pomeriggio e la sera con più velature.

Mari da quasi calmi a poco mossi, poi durante nel pomeriggio e nelle ore serali da poco mossi a mossi. Venti da deboli a moderati.

sostanzialmente stabili anche se in lievissima flessione. Massime vicine ai 35 gradi. Previsti 33 gradi nel Siracusano e nel Nisseno, 31 nel Catanese, 30 nell’Agrigentino, Trapanese e nell’Ennese, 29 nel Palermitano e Messinese, 28 nel Siracusano.

Nel nord Italia la giornata sarà caratterizzata da un tempo incerto sul Triveneto e sulle zone alpine, settori dove potrà piovere. Altrove, cielo poco nuvoloso. Temperature massime tra 21 e 26 gradi.

Nel centro, la giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, il sole splenderà in un cielo sereno o con nubi sparse solo su Umbria, Marche e alta Toscana. Temperature massime tra 22 e 28°C.

Nel resto del sud, la giornata sarà caratterizzata da un cielo poco nuvoloso in Calabria, prevalentemente sereno sul resto delle regioni. Temperature massime comprese tra 23 e 30 gradi.