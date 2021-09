Per sabato 18 settembre, caldo e cielo coperto

Ancora caldo in Sicilia con temperature superiori ai 35 gradi nel Siracusano

Torna il rischio incendi nel Palermitano

Per il 18 settembre cielo coperto ma valori massimi ancora elevati

La lunga coda dell’estate in Sicilia prosegue nel segno del caldo con temperature alte anche per le giornate del 17 e 18 settembre.

Nello specifico, le previsioni Meteo per venerdì 17 settembre prevedono cieli nuvolosi ovunque mentre nel Palermitano e nel Trapanese sono indicate nubi sparse. Situazione che si protrarrà anche nelle ore pomeridiane e serali.

Venti da deboli a moderati; forti dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca sui rilievi. Mari da calmi a poco mossi.

Temperature ancora alte

Molto caldo in Sicilia con temperature prettamente estive. Previsti 37 gradi nel Siracusano ma valori massimi elevati anche nel Palermitano e Catanese, 36 gradi, e Messinese 34. Nel Nisseno 33, nel Trapanese 32, nel Ragusano 31 e nell’Ennese 29.

Nel Palermitano rischio incendi

Palermo sarà l’unica provincia col massimo rischio di allerta incendi: Attenzione di colore rosso. Le altre otto, secondo l’avviso 207 della protezione civile regionale, hanno una preallerta arancione con una pericolosità media.

Nel resto d’Italia

Nel nord, la giornata sarà caratterizzata rovesci temporaleschi diffusi soprattutto al mattino su Lombardia, Nordest e spezzino, poi in graduale allontanamento e cessazione. Soleggiato altrove.

Al centro, la giornata sarà contraddistinta da una mattinata instabile e con temporali in Toscana, Lazio e Umbria. Nel pomeriggio temporali anche sulle Marche e soleggiato altrove.

Nel resto del sud, invece, la giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso su gran parte delle regioni e dalla possibilità di qualche temporale invece sulla Campania. Venti meridionali.

Per sabato 18 settembre, caldo e cielo coperto

Le previsioni di sabato 18 settembre prevedono una giornata ancora contraddistinta da temperature elevate mentre nella gran parte della Sicilia il cielo sarà coperto.

Venti da deboli a moderati. Mari da quasi calmi a poco mossi.

Continua, come detto, il gran caldo con punte al di sopra dei 35 gradi. Il Siracusano sarà ancora la zona più calda: previsti 36 gradi. Catania 35, Palermo 32.

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da temporali forti che dal Nordovest si porteranno velocemente verso il Nordest, risultando a tratti violenti. Verso sera maltempo sul Triveneto.

Al centro, possibilità di temporali isolati sull’alta Toscana, piovaschi in Umbria. Sul resto delle regioni avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso.

Nel resto del sud, infine, la pressione è pressoché stabile sulle nostre regioni. La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso ovunque, anche coperto su gran parte della Calabria.