Ancora giornate calde e tipicamente estive

Temperature in salita, supereranno i 30 gradi

Per giovedì 16 settembre, valori massimi in ulteriore aumento

Continua l’estate e continuano le belle giornate in Sicilia. Anche per il 15 ed il 16 settembre infatti le previsioni Meteo sono favorevoli.

Per mercoledì 15 settembre è prevista una giornata soleggiata o al massimo poco nuvoloso. Venti da deboli a moderati; mari da calmi a quasi calmi durante tutto il giorno.

Temperature in aumento

Le temperature nell’isola salgono e si attestano a livelli estivi. Previsti 31 gradi a Siracusa, 30 a Trapani e Caltanissetta, 29 ad Agrigento, 28 a Palermo e Ragusa, 27 ad Enna e Messina.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà caratterizzata da un peggioramento del tempo al Nordovest con rovesci temporaleschi intensi sull’arco alpino. Sul resto delle regioni nubi irregolari, ma asciutto.

Al centro la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà con nubi irregolari su tutte le regioni. Temperature massime fino a 30 gradi.

Nel resto del sud, invece, la giornata trascorrerà con un cielo parzialmente nuvoloso in Campania e sui rilievi in genere, sul resto delle regioni sereno o poco nuvoloso. Temperature massime tra 27 e 32°C.

Sole e poche nuvole anche per giovedì 16 settembre. Nuova giornata estiva in Sicilia. Venti da deboli a moderati. Mari da deboli a poco mossi quasi ovunque; da poco mossi a mossi nel Trapanese.

Temperature massime in ulteriore risalita: 32 gradi previsti nel Trapanese e Siracusano, 31 nel Palermitano e nel Nisseno, 30 nel Catanese e Messinese, 29 nell’Agrigentino, Ragusano e nell’Ennese.

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da rovesci temporaleschi a tratti intensi che dal Nordovest si porteranno a macchia di leopardo verso il Nordest, soprattutto sul Triveneto.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta dallo scoppio di temporali anche forti sulla Toscana e da un cielo irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni. Venti meridionali.

Nel resto del sud, infine, la giornata trascorrerà con un tempo asciutto, ma il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso sulle regioni peninsulari, meno in Calabria e poco nuvoloso in Sicilia.