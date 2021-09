Per mercoledì 15 settembre situazione stabile

Ancora bel tempo per il 14 settembre

Giornate estive con sole e temperature che toccano i 30 gradi

Situazione stabile anche per mercoledì 15 settembre

Continua il bel tempo in Sicilia. Le giornate del 14 e del 15 settembre si prospettano soleggiate e con temperature tipicamente estive.

Per martedì 14 maggio, dunque sole in tutta l’isola o al massimo poco nuvoloso. Possibili pioggerelle nel Catanese nelle ore pomeridiane, situazione stabile per il resto della giornata ovunque.

Venti deboli o moderati; mari quasi calmi-poco mossi.

Temperature ancora estive

Valori massimi stabili tendenti alla risalita. Le città più calde, Siracusa, Caltanissetta ed Agrigento con 30 gradi, 29 a Catania, 28 a Palermo e Trapani, 27 a Ragusa, 26 a Messina ed Enna.

Nel resto d’Italia

Italia divisa in due da metà settimana dal punto di vista meteorologico. Fino ad oggi, martedì 14 settembre, la presenza di un campo di alta pressione garantirà un clima tipicamente estivo e gradevole. Al sud: bel tempo.

Al nord, dunque, nubi in aumento sulle Alpi di Nordovest, sole e caldo altrove. Al centro: ampio soleggiamento. Al sud: bel tempo.

Quadro Meteo complessivo

Da mercoledì 15, le cose cambieranno: al Nord si avvicinerà una perturbazione atlantica che fino a giovedì porterà condizioni di forte instabilità che si presenterà sotto forma di rovesci temporaleschi su molte regioni.

Al Sud e su parte del Centro invece salirà dal Nord Africa l’anticiclone sub-tropicale che comincerà a surriscaldare il clima a partire dalla Sardegna. Le temperature torneranno a misurare valori massimi anomali per il mese di settembre. Questa situazione potrebbe durare fino a venerdì 17 quando dall’Atlantico giungerà una nuova e più intensa perturbazione che nel corso del weekend potrebbe colpire quasi tutta l’Italia.

Mercoledì 15 settembre situazione stabile

Previsioni Meteo nell’isola favorevoli anche per giorno 15 settembre. Cielo sereno o, al massimo, poco nuvoloso per tutta la giornata con al massimo qualche velatura nel Messinese.

Venti da deboli a moderati; mari da calmi a poco mossi.

Temperature ancora stabili con valori massimi sui 30 gradi nel Siracusano, Trapanese e Nisseno. Previsti gradi nel Catanese e nell’Agrigentino, 28 nel Ragusano e nel Palermitano, 27 nell’Ennese, 26 nel Messinese.

Nel nord Italia, invece, peggiora sull’arco alpino e prealpino del Nordovest e in Liguria. Nelle regioni centrali nubi sparse. Nel resto del sud, infine, soleggiato a confermare un fine estate piuttosto mite.