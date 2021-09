Per lunedì 13 settembre, possibili precipitazioni ma farà ancora caldo

Piogge al mattino ma complessivo miglioramento delle condizioni meteo in Sicilia

Temperature leggermente meno calde ma con massime sempre vicine ai 30 gradi in diverse città

Per lunedì 13 settembre possibili piogge di lieve intensità nell’Agrigentino, Catanese e Siracusano

Piogge nelle prime ore del mattino, poi miglioramento deciso nel pomeriggio con schiarite. Queste le previsioni Meteo per la giornata di domenica 12 settembre con una situazione simile anche per lunedì 13 settembre.

Nelle prime ore della giornata di domenica, dunque, piogge estese in tutta la regione. Il fronte delle precipitazioni si restringe al mattino anche se sono previste piogge in mattinata. Netto miglioramento previsto nel pomeriggio quando il cielo sarà quasi ovunque soleggiato o al massimo nuvoloso. Possibili piogge solo nel Ragusano e Siracusano così come in serata.

Venti deboli e moderati. Mari poco mossi e mossi in miglioramento durante la giornata.

Temperature lievemente meno calde

I valori massimi saranno comunque ancora tipici del periodo di fine estate. Previsti 30 gradi nell’Agrigentino, 28 nel Palermitano, 27 nel Catanese, Trapanese e Siracusano, 26 nel Ragusano e Nisseno, 25 nel Messinese, 22 nell’Ennese.

Nel resto d’Italia

Al nord, la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno e con qualche annuvolamento pomeridiano sulle Alpi del Triveneto.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.

Nel resto del sud, infine, la giornata trascorrerà con ultimi temporali sulla Calabria ionica, poi sulla Puglia meridionale e sulla Basilicata ionica. Tutto sole in Campania.

Per lunedì 13 settembre, possibili piogge

Domani, lunedì 13 settembre, le previsioni Meteo indicano condizioni simili con cieli nuvolosi e soleggiati nelle mattutine, possibili precipitazioni nel pomeriggio nell’Agrigentino, Catanese e Siracusano. Miglioramento di sera.

Venti moderati e deboli. Mari da quasi calmi e poco mossi. Inizio di settimana con temperature ancora stabili nei valori massimi con 29 gradi previsti nel Siracusano e nel Palermitano. Enna la città meno calda con 24 gradi.

Nel nord italia la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, a parte un po’ più di nubi sulle regioni di Nordovest per il resto il cielo sarà sereno. Venti deboli variabili.

Al centro generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni. Venti deboli di Maestrale, mari calmi.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con una mattinata prevalentemente stabile e soleggiata, poi, nel pomeriggio potrebbero aumentare le nubi sui settori appenninici e zone vicine ad essi.