Il Meteo in Sicilia, piogge sparse, temporali ma temperature ancora estive – LE PREVISIONI

09/09/2021

Clima ancora incerto in Sicilia, previste piogge sparse e temporali Per la giornata del 9 settembre è prevista allerta gialla per rischio meteo-idrologico e idraulico Le temperature rimarranno caldo in tutta l’isola con valori massimi oltre i 30 gradi Continua il clima variabile in Sicilia con piogge e temporali sparsi per le giornate del 9 e del 10 settembre che si alternano a schiarite. Rimangono alte, inoltre, le temperature con valori massimi estivi e, in alcune città, superiori anche ai 30 gradi. Per il 9 settembre, è prevista allerta gialla in tutte le province dell’isola. La protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. In particolare per le precipitazioni che, da quanto si legge nel bollettino saranno “Da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori centromeridionale ed occidentale, con quantitativi cumulati deboli”. In mattinata cieli nuvolosi nel Trapanese con possibili piogge, poi cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nelle ore pomeridiane, invece le precipitazioni potrebbero espandersi nell’Agrigentino, nel Catanese e nel Siracusano. Di sera, invece, nuvoloso ovunque, precipitazioni previste nel Catanese, Ennese e Nisseno. Venti: localmente forti sud-orientali dal pomeriggio sui settori occidentali. Mari, invece, molto mosso dalla sera lo Stretto di Sicilia. Le temperature rimarranno calde Nonostante le precipitazioni previste, le temperature rimarranno alte, soprattutto nei valori massimi. Previsti 31 gradi nel Trapanese, 30 nel Palermitano. Ventisette nel Siracusano, Messinese ed Agrigentino, poi 26 nel Catanese, 25 nel Nisseno, 24 nell’Ennese e nel Ragusano. Nel resto d’Italia Al nord, la giornata sarà caratterizzata da un cielo a tratti molto nuvoloso sulle Alpi centro- occidentali, sul resto dei settori avremo un ben più ampio soleggiamento. Temperature stabili. Nelle regioni centrali giornata contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso sui settori appenninici e sulla Sardegna, ma con scarse precipitazioni. Ampio soleggiamento altrove. Nel resto del sud, invece, la giornata trascorrerà con un’atmosfera a tratti turbolenta sulla Puglia meridionale, in Calabria. Sul resto delle regioni cielo con nubi irregolari. Per venerdì 10 settembre, temporali pomeridiani Cielo nuvoloso e temporali pomeridiani attesi nella zona orientale dell’isola. Queste le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di venerdì 10 settembre. Sono previste anche piogge nel Palermitano, Agrigentino, Ennese e Siracusano sempre nel pomeriggio. Miglioramento previsto nelle ore serali. Venti deboli e moderati. Mari da calmi a mossi Temperature ancora alte. Previsti 32 gradi a Trapani, 31 ad Agrigento, 30 a Palermo. Enna con i suoi 24 gradi sarà la città più fresca. Nel nord Italia la giornata sarà caratterizzata da un cielo più nuvoloso sui confini alpini, anche con piovaschi. Cielo poco nuvoloso o a tratti con nubi sparse sul resto delle regioni. Al centro, la giornata sarà contraddistinta da un peggioramento via via più diffuso sulla Sardegna dove scoppieranno numerosi temporali forti. Sul resto delle regioni cielo poco nuvoloso. Nel resto del sud la giornata trascorrerà con un peggioramento del tempo sulla Calabria con temporali a carattere sparso. Sul resto delle regioni tempo più soleggiato.

